Ford Ranger İçin Geri Çağırma Operasyonu Başlatıldı

KÜRESEL OTOMOTİV DEVİ FORD’DAN BÜYÜK SERVİS OPERASYONU

Küresel otomotiv markası Ford, en popüler araç modellerinden biri olan Ranger’da yaşanan bir teknik sorun dolayısıyla geniş çaplı bir servis operasyonu başlatmaya hazırlanıyor. Ülke yönetimi tarafından 22 Nisan 2026 tarihinde yayınlanan resmi bildiriye göre, araçların tavan ve güneşlik bölgesindeki kablo sisteminde yapısal bir hata tespit edildi.

ARIZANIN NEDENİ: HATALI MONTAJ VE AŞIRI KALIN YALITIM BANTLARI

Raporlara göre, sorun, araçtaki tavan döşemesi ile güneşlik bölümündeki kablo demetlerinin yanlış montajından kaynaklanıyor. Üretim sürecinde kullanılan aşırı kalın yalıtım bantlarının, kabloların dar alanlarda sıkışmasına neden olduğu kaydedildi. Zamanla sıkışan kabloların aşınarak açığa çıkması, aracın ön camıyla kapı arasındaki “A sütunu” bölgesinde elektrik kaçağına yol açabiliyor.

GÜVENLİK AÇISINDAN TEHLİKE: SÜRÜŞ ESNASINDA YANGIN RİSKİ

Yapılan mühendislik incelemeleri, hasarlı kabloların yol açabileceği kısa devrelerin sadece donanım arızası ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda araç içi duman ve yangın riski oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Söz konusu durum, sürüş güvenliğini tehdit edecek ve kazalara sebep olabilecek kontrolsüz yanmalara yol açabileceği yönünde uyarılarda bulunuldu.

ÜCRETSİZ ONARIM VE YAZILIM GÜNCELLEMESİ DEVREDE

Bu kapsamda Ford, sorunu çözmek için kapsamlı bir eylem planı uygulamaya koydu. Geri çağırma sürecinde:

Detaylı İnceleme: Yetkili servisler, etkilenen modellerdeki kablo demetlerini fiziksel hasar açısından kontrol edecek.

Yazılım Güncellemesi: Araçların gövde kontrol modülü yazılımı, muhtemel bir kısa devreyi saptayıp sistemi korumak için güncellenecek.

Parça Değişimi: Hasar tespit edilen kablo ve bileşenler, hiçbir ücret talep edilmeden yenileriyle değiştirilecek.