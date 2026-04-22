Haier’in Yeni Soğutma Ürünleriyle Teknolojide Çığır Açılıyor

Etkinlik kapsamındaki sergide, farklı kullanıcı taleplerine yönelik olarak tasarlanan hem 2 kapılı hem de 4 kapılı buzdolabı modellerinin yanı sıra, şarap dolapları da dahil geniş bir ürün yelpazesi gözler önüne serildi. Haier, yenilikçi mühendislik çözümleri ve kullanıcı içgörülerine dayanan tasarım anlayışıyla, soğutma teknolojilerinde bir çığır açma hedefinde.

AKILLI SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ YENİ DÖNEMİ

Haier’in yeni ürün serisi; yüksek hacimli yapısı, akıllı sensör sistemleri ve gelişmiş hava yönetim teknolojileri ile gıdaların uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER

● AI Cooling Teknolojisi: Sensörler çalışma sıcaklığındaki değişiklikleri anında değerlendirerek soğutma performansını otomatik olarak optimize ediyor ve dengeyi hızla sağlıyor.

● Air Surround Soğutma Sistemi: Özel yan hava çıkışları sayesinde buzdolabındaki soğuk hava homojen ve kontrol altında dağıtılarak, yiyeceklerin doğrudan soğuk hava akımına maruz kalması engelleniyor. Böylece, gıdaların 7 gün sonra bile tazeliğinin %99’una kadar korunmasına katkıda bulunuluyor.

● Humidity Zone & My Zone: Farklı gıda türleri için nem ve sıcaklık kontrolü ayrıntılı olarak optimize edilmiş alanlar yaratılıyor.

● Total No Frost & İnverter Kompresör: Buzlanmayı tamamen önleyen yapı ile stabil sıcaklık kontrolü sağlanırken, inverter kompresör teknolojisi motor devrini otomatik olarak ayarlayarak iç sıcaklığı ideal seviyede tutuyor.

KULLANICI İÇGÖRÜLERİNE GÖRE TASARIM

Haier’in ürün geliştirme prensiplerinde kullanıcı davranışlarını teknolojiye yansıtma ön plana çıkıyor. Türkiye pazarına özel olarak sunulan çözümler bu yaklaşımın net göstergeleri.

● Pot Station (Dayanıklı Tencere Rafı): 200°C’ye kadar ısıya dayanıklı, 200 kg taşıma kapasitesine sahip cam yüzey ile donatılarak tasarlandı. 1,1 m yüksekliği ile ergonomik bir yapı sunarak ocaktan alınan sıcak ve ağır tencerelerin güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlıyor.

● Geniş İç Hacim & İnce Derinlik Tasarımı: Maksimum depolama kapasitesi ile mutfak alanında daha etkili kullanım imkanı sunuyor.

● Gün Işığı LED Aydınlatma: İç hacimde doğal ışık hissi oluşturarak görünürlüğü ve kullanıcı deneyimini artırıyor.

● H-DEO & ABT Pro Teknolojileri: Koku giderimi ve bakteri oluşumunu engellemeye yönelik sistemler ile hijyen seviyesini yükseltiyor.

BAĞLANTILI VE AKILLI EKOSİSTEM DENEYİMİ

Yeni nesil Haier ürünleri, yalnızca beyaz eşyadan öte, bütünleşik bir yaşam teknolojisi tecrübesi sunuyor:

● hOn Uygulaması entegrasyonu ile uzaktan kontrol imkanı

● Akıllı envanter yönetimi ve içerik önerileri

● Tarif, içecek öneri asistanı ve kişiselleştirilmiş kullanım senaryoları

● Dokunmatik ekran ve Akıllı Ev uyumluluğu

HAIER TÜRKİYE’DEN AÇIKLAMALAR

Haier’in Türkiye’deki büyüme stratejisi ve kullanıcı merkezli yaklaşımı üzerine konuşan Gözde Küçükyılmaz (Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü) şu ifadelerde bulundu:

“Teknolojiyi soyut bir kavram olarak değil, tüketicinin günlük hayatındaki somut fayda olarak tanımlıyoruz. Türkiye gibi rekabetin yoğun olduğu bir piyasada fark yaratmak, kullanıcıyı anlayarak gerçek ihtiyaçlara yanıt vermekten geçiyor. Bu çerçevede geliştirdiğimiz ürünler, sadece teknik özellikleriyle değil, günlük yaşamı kolaylaştıran deneyimleriyle öne çıkma özelliği taşıyor.”