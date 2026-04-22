TrendFinans Ve Odeabank BDDK İznini Aldı

Türkiye’nin lider, global düzeyde dikkat çeken e-ticaret platformu Trendyol, teknoloji ve kullanıcı deneyimindeki yetkinliğini finansal teknolojilere taşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Trendyol’un finansal teknolojiler alanındaki girişimi olan TrendFinans’a, Odeabank’ın lisanslı bankacılık altyapısını kullanarak servis modeli bankacılığı çerçevesinde hizmet sunabilmesi için gerekli izni verdi. Bu onayla TrendFinans, arayüz sağlayıcı konumunda, Odeabank’ın bireysel ve KOBİ bankacılığına dair yenilikçi ürünlerini çok yakında kullanıcılarının hizmetine sunacak.

YENİ NESİL FİNANSAL DENEYİM TEK ÇATIDA

Trendyol uygulaması üzerinden erişilebilen TrendFinans, bireysel kullanıcılar ve KOBİ’lere yönelik olarak Odeabank’ın sunduğu ürün ve hizmetleri yüksek teknoloji ile desteklenmiş bir platformdan sunarak, bankacılık hizmetlerini daha erişilebilir hale getirecek.

KOBİ’LERİN FİNANSA ERİŞİMİ ARTIRILIYOR

KOBİ’lerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen TrendFinans, bireysel müşterilere yönelik olarak da pek çok yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmeyi planlıyor. Bireysel kullanıcılar ve iş ortakları, TrendFinans sayesinde kesintisiz ve entegre bir deneyim yaşayacak.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ YENİ ADIMLAR GETİRİYOR

Trendyol, geçen yıl Temmuz ayında, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ADQ yatırım fonu, dünya çapında önde gelen dijital ödeme sistemleri ve finansal teknoloji sağlayıcısı Ant International ile Türkiye pazarında yeni nesil bir finansal teknoloji platformu oluşturmak amacıyla kapsamlı bir işbirliğine imza attığını açıklamıştı. TrendFinans, bu finansal teknoloji platformunun inşasında atılan ilk adım olma özelliği taşıyor.