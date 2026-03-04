ak-parti-den-tbmm-ye-kanun-teklifi-sunuldu

AK PARTİ’DEN YENİ KANUN TEKLİFİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti, mali düzenlemeleri kapsayan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Geçtiğimiz günlerde Meclis’e iletilen teklif, bugün gündeme gelecek. Gün içerisinde yapılacak görüşmeler için kanun teklifinin etki analizi de hazırlandı. Analize göre, kamu kurum ve kuruluşlarının istekleri doğrultusunda, doğrudan faaliyetleriyle ilgili olmayan atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

KAYNAK OLUŞMASI HEDEFLENİYOR

Bu süreç vasıtasıyla 35-45 milyar TL tutarında bir kaynak elde edilmesi bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ DÜZENLEMELER

Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL’den yüzde 25,2’lik artışla 417 bin TL’ye yükselebiliyor. Bu artışın sağladığı fark, doğrudan savunma sanayii projelerine aktarılacak. Böylelikle bedelli askerlik hizmeti aracılığıyla, 2025 yılında genel bütçeye yaklaşık 60 milyar TL’lik kaynak girişinin gerçekleşmesi öngörülüyor.

İLAVE GELİR BEKLENTİSİ

Öngörülen yüzde 25 oranındaki artış ile 2026 yılında yaklaşık 19.2 milyar TL tutarında bir ilave gelir elde edilmesi öngörülüyor ve bu miktarın Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılması planlanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Başvuru koşullarını karşılayan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla ya da defterdarlıklar ve mal müdürlüklerine T.C. kimlik numarası beyan ederek yapabilirler. Askeralma Kanunu ve Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi çerçevesinde bedelli askerlik ücreti için taksit imkânı bulunmuyor. Yoklama kaçağı ya da bakaya durumunda olan yükümlüler, ek bedeli, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ödemekle yükümlü. Başvuru işlemlerini tamamlayan yükümlüler, celp ve sevk tarihlerini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenebilecek.