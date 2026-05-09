AK Parti Kampa Giriyor: Bu Yıl Sakarya’yı Seçti

SİYASETİN GÜNDEMİ HAREKETLİ

Bu yıl AK Parti, geleneksel Ankara Kızılcahamam kampından farklı bir yöntem izleme kararı aldı.

Sakarya’nın, yeni kamp lokasyonu olarak öne çıktığı belirtiliyor.

BİRÇOK KİŞİ KATILACAK

Kamp, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, kurucular kurulu üyeleri, milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri ve bakanlarla bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

FORMAT DEĞİŞİMİ DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz yıl, kampın yapısı değiştirilerek stratejik plan çalıştayı ile başlanmıştı.

Devam eden günlerde kabine üyeleri, gruplar halinde tematik oturumlar düzenlemiş ve her salonda 4 bakanın yer aldığı sunumlar gerçekleştirilmişti. Kabine üyeleri, ekonomi, enerji, tarım, teknoloji, dış politika, savunma, çevre ve şehir gibi belirli alanlarda uzmanlaşarak özel konular üzerinde yoğunlaşmıştı.

Kampın sona erdiği gün ise kabine divanı toplanmış ve katılımcıların soruları değerlendirilecekti. Bu yıl da kampın bu şekilde düzenleneceği öngörülüyor.