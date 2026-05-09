PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Cezalar Yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de mücadele eden 7 kulübe para cezası uyguladı.

CEZA YAĞMURU

TFF’nin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş’a 1 milyon 630 bin lira ceza kesildi. Bu yüksek ceza, siyah-beyazlı ekibin zirvedeki sıralamasını etkileyebilir. Galatasaray’a 1 milyon 460 bin, Kayserispor’a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor’a 1 milyon, Kasımpaşa’ya 700 bin, Trabzonspor ve Antalyaspor’a ise 220’er bin lira miktarında ceza verildi.

BEŞİKTAŞ EN YÜKSEK CEZAYI ALDI

Ayrıca, Gençlerbirliği’nin kadrosundan ayrılan teknik direktör Volkan Demirel’e 1 maç men ve 80 bin lira ceza verildi. Antalyaspor’un antrenörü Sezgin Takmaz’a da benzer şekilde 1 maç men ve 80 bin lira ceza uygulanması kararlaştırıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLERE CEZA

Süper Lig’in yanı sıra 1. Lig’de mücadele eden takımlarda da ceza uygulandı. Iğdır FK’ye 785 bin 250 lira, Amed Sportif Faaliyetler’e 232 bin lira, Hatayspor’a 110 bin lira ve Esenler Erokspor’a da 84 bin lira ceza kesildi.