PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Cezalar Yağdı

pfdk-dan-super-lig-kuluplerine-cezalar-yagdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de mücadele eden 7 kulübe para cezası uyguladı.

CEZA YAĞMURU

TFF’nin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, çeşitli nedenlerden dolayı Beşiktaş’a 1 milyon 630 bin lira ceza kesildi. Bu yüksek ceza, siyah-beyazlı ekibin zirvedeki sıralamasını etkileyebilir. Galatasaray’a 1 milyon 460 bin, Kayserispor’a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor’a 1 milyon, Kasımpaşa’ya 700 bin, Trabzonspor ve Antalyaspor’a ise 220’er bin lira miktarında ceza verildi.

BEŞİKTAŞ EN YÜKSEK CEZAYI ALDI

Ayrıca, Gençlerbirliği’nin kadrosundan ayrılan teknik direktör Volkan Demirel’e 1 maç men ve 80 bin lira ceza verildi. Antalyaspor’un antrenörü Sezgin Takmaz’a da benzer şekilde 1 maç men ve 80 bin lira ceza uygulanması kararlaştırıldı.

TEKNİK DİREKTÖRLERE CEZA

Süper Lig’in yanı sıra 1. Lig’de mücadele eden takımlarda da ceza uygulandı. Iğdır FK’ye 785 bin 250 lira, Amed Sportif Faaliyetler’e 232 bin lira, Hatayspor’a 110 bin lira ve Esenler Erokspor’a da 84 bin lira ceza kesildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sahte Güneş Koruyucular Cilt Sağlığını Tehdit Ediyor

Denetimsiz kozmetik ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, geçen yıl bu tür ürünlerden dolayı hastaların yoğun bakıma alındığını bildirdi.
Gündem

Beşiktaş Taraftarından Sergen Yalçın’a Protesto Hazırlığı

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor ile gerçekleşecek karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın’ı protesto etmeyi planlıyor. Maç öncesi tansiyon yüksek.
Gündem

Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçelilere Birlik Çağrısı

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, camiaya hitaben geçmişteki kırgınlıkları unutarak birlik olma çağrısında bulundu. Taraftarlar ve derneklere güçlü bir dayanışma mesajı verdi.
Gündem

Yusuf Yazıcı’nın Üçüncü Çapraz Bağ Sakatlığı Açıklandı

Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos'taki diz sakatlığı nedeniyle uzun bir süre futbol oynamayacağı bilgisi verildi. Yıldız oyuncunun çapraz bağları koptu.
Gündem

İstanbul’da SAHA EXPO 2026 Nedeniyle Yollar Kapandı

İstanbul'daki SAHA EXPO 2026 etkinliği sebebiyle Bakırköy'de belirli caddelerde gün boyunca trafik aksayacak.