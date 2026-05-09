Beşiktaş Taraftarından Sergen Yalçın’a Protesto Hazırlığı

besiktas-taraftarindan-sergen-yalcin-a-protesto-hazirligi

Beşiktaş, bu sezon önce Süper Lig’deki şansını kaybetti ve ardından Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a veda etmekten kurtulamadı.

TAKIMA TEPKİLER YÜKSELDİ

Konuk takımın attığı golün ardından tribünlerde, taraftarların takıma, yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın’a karşı tepkileri giderek arttı. Beşiktaş Stadyumu’nda “Sergen Yalçın istifa” sloganları yankılandı.

TARAFTARIN TEPKİSİ KÜFÜRLÜ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın’ı istifaya çağırırken, teknik direktöre su şişeleri fırlatıldı. Maç sonrasında basın açıklaması yapan Yalçın, taraftarın isteği doğrultusunda görevden ayrılmayı sorun olarak görmeyeceğini belirtti. Yalçın, “Taraftar istemezse bırakırım.” ifadelerini kullandı.

GERGİNLİĞİ YATIŞTIRMA GİRİŞİMİ

Sonrasında, başkan Serdal Adalı taraftar ile Yalçın arasındaki gerilimi azaltmak için, “Hepimiz gerginiz. Trabzonspor maçından sonra oturup konuşuruz.” açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar ise 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek Trabzonspor maçında Sergen Yalçın’ı protesto etmeye hazırlanıyor.

Taraftarın istifa çağrısı yapacağı Sergen Yalçın’ın, bu protestolar karşısında nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sahte Güneş Koruyucular Cilt Sağlığını Tehdit Ediyor

Denetimsiz kozmetik ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, geçen yıl bu tür ürünlerden dolayı hastaların yoğun bakıma alındığını bildirdi.
Gündem

PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Cezalar Yağdı

Süper Lig'de TFF PFDK, 7 kulübe toplam 6 milyon TL'den fazla para cezası uyguladı; en yüksek ceza Beşiktaş ve Galatasaray'a verildi.
Gündem

Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçelilere Birlik Çağrısı

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, camiaya hitaben geçmişteki kırgınlıkları unutarak birlik olma çağrısında bulundu. Taraftarlar ve derneklere güçlü bir dayanışma mesajı verdi.
Gündem

Yusuf Yazıcı’nın Üçüncü Çapraz Bağ Sakatlığı Açıklandı

Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos'taki diz sakatlığı nedeniyle uzun bir süre futbol oynamayacağı bilgisi verildi. Yıldız oyuncunun çapraz bağları koptu.
Gündem

İstanbul’da SAHA EXPO 2026 Nedeniyle Yollar Kapandı

İstanbul'daki SAHA EXPO 2026 etkinliği sebebiyle Bakırköy'de belirli caddelerde gün boyunca trafik aksayacak.