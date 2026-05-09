Beşiktaş Taraftarından Sergen Yalçın’a Protesto Hazırlığı

Beşiktaş, bu sezon önce Süper Lig’deki şansını kaybetti ve ardından Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a veda etmekten kurtulamadı.

TAKIMA TEPKİLER YÜKSELDİ

Konuk takımın attığı golün ardından tribünlerde, taraftarların takıma, yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın’a karşı tepkileri giderek arttı. Beşiktaş Stadyumu’nda “Sergen Yalçın istifa” sloganları yankılandı.

TARAFTARIN TEPKİSİ KÜFÜRLÜ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın’ı istifaya çağırırken, teknik direktöre su şişeleri fırlatıldı. Maç sonrasında basın açıklaması yapan Yalçın, taraftarın isteği doğrultusunda görevden ayrılmayı sorun olarak görmeyeceğini belirtti. Yalçın, “Taraftar istemezse bırakırım.” ifadelerini kullandı.

GERGİNLİĞİ YATIŞTIRMA GİRİŞİMİ

Sonrasında, başkan Serdal Adalı taraftar ile Yalçın arasındaki gerilimi azaltmak için, “Hepimiz gerginiz. Trabzonspor maçından sonra oturup konuşuruz.” açıklamasını yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar ise 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek Trabzonspor maçında Sergen Yalçın’ı protesto etmeye hazırlanıyor.

Taraftarın istifa çağrısı yapacağı Sergen Yalçın’ın, bu protestolar karşısında nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.