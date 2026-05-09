Cansever Sağlık Durumunu Açıkladı Kontroller Devam Ediyor

90’lı yılların ünlü isimlerinden biri olan Cansever, yaptığı son açıklamayla sağlık durumunun endişe verici olduğunu duyurdu.

Lösemi ile tedavi süreci devam eden şarkıcı için uygun bir donör bulunmuş durumda. Cansever, birkaç gün önce ilik nakli gerçekleştirildi ve sosyal medya üzerinden hayranlarına sağlık durumu hakkında bilgi aktardı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA UPDATE

Cansever, sosyal medya hesabından takipçilerine merak ettikleri konuyla ilgili bir güncelleme yaptı. Şu ifadeleri kullandı: “Hayırlı cumalar. Çok yazan çok soran var. Cevap veremiyoruz herkese fakat buradan bildiriyorum. Şu an iyiyim, her şey kontrol altında. Merak etmeyin bu süreç 6 ay devam edecek. Kontroller ve terapiler. Sizin duanızla daha iyi olacağım. Allah herkesten razı olsun.”

