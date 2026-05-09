Sahte Güneş Koruyucular Cilt Sağlığını Tehdit Ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, piyasada bulunan sahte güneş koruyucular ve bilinçsiz kozmetik kullanımının oluşturduğu risklere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SAHTE ÜRÜNLER CİLT SORUNLARINI ARTIRIYOR

Sahte ürünler nedeniyle ciddi cilt problemleri yaşayan vaka sayısının arttığına dikkat çeken Özkol, bu durumun hastanelik sürece kadar uzanabileceğini ifade etti.

“BAZI HASTALARIMIZI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ETTİK”

Güneşin en dik geldiği saatlerde korunmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Özkol, geçtiğimiz yıl yaşanan acı deneyimleri şu şekilde aktardı:

“Yaza girdiğimiz bu süreçte, özellikle güneşin dik geldiği saatler olan 10.00 ile 15.00 arasında mümkünse doğrudan güneş altında kalmamaya özen gösterelim; fakat kalınacaksa mutlaka güneş kremi kullanmalıyız. Geçen yıl aktarlardan veya internetten alınan, doktor önerisi olmayan kozmetik ürünler sebebiyle ciddi sorunlar yaşadık. Hatta bazı hastalarımızı yoğun bakımda tedavi etmek durumunda kaldık. Şu an bu hastaların cilt lekelerini tedavi etmeye devam ediyoruz.”

İNTERNETTEN SATIN ALMAYA DİKKAT!

Tüketicilerin uygun fiyatlar nedeniyle internet veya aktarlara yönelmesinin büyük bir risk taşıdığını belirten Prof. Dr. Özkol, güvenli adresin eczaneler olduğunu hatırlattı:

“Ürünleri eczaneden temin edelim ve doktorun önerdiği kremleri kullanalım. Aktardan veya internetten alınan ürünleri kullanarak cildimizi riske atmayalım. Daha ucuz bir ürün tercih etme çabası, çok daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşmamıza neden olabilir. Şu an 2-3 hastamız, izotretinoin ve asitretin gibi güçlü ilaçlar kullanmak zorunda kaldı.”

DOĞRU GÜNEŞ KORUMASI İÇİN YETERLİ FAKTÖR

Güneş koruma faktörü (SPF) konusundaki yanlış algılara da değinen Özkol, doğru koruma için 30 ve üzeri faktörlerin yeterli olduğunu belirtti:

“SPF (güneş koruma faktörü) 30 ve üzeri ürünler, yeterli koruma sağlıyor. Bu nedenle 90 ya da 100 faktör gibi çok yüksek değerlerin peşinde koşmaya gerek yok. Güneş kremi seçiminde cilt tipine uygun ürünlerin tercih edilmesi ve dermatolog önerilerine uyulması önemlidir.”

BİLİNCİSİ ÜRÜN KULLANIMI GİDACI ZARARLAR YARATABİLİR

Sosyal medyanın etkisiyle bilinçsiz ürün kullanımının artışı üzerine de konuşan Özkol, tavsiye üzerine ürün kullanmanın geri döndürülemez hasarlar bırakabileceğini ifade etti:

“Küçük bir leke probleminden kurtulmaya çalışırken, tüm vücuda yayılan ciddi lekelerle karşılaşmamız mümkün olabiliyor. Doktor önerisi olmadan ürün kullanmamaya dikkat edelim. Komşudan, aktardan ya da internetten alınan kremlerden uzak duralım. Cilt, bizim en değerli giysimizdir. Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle cilt bakım ürünlerine olan talep oldukça artmıştır.”