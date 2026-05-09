Fenerbahçe Beko 8. Kez Euroleague Final Four’da

fenerbahce-beko-8-kez-euroleague-final-four-da

FENERBAHÇE BEKO DEPLASMANDA ZALGIIRIS KAUNAS’I GERİ DÖNÜŞLE YENDİ

Euroleague play-off serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, serinin ilk iki maçını evinde oynamış ve bu maçları sırasıyla 89-78 ve 86-74’lük skorlarla kazanmıştı. Geçtiğimiz çarşamba günü rakibi karşısında parkeden mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu defa normal süresi 80-80 berabere biten karşılaşmayı 94-90 kazanarak seriyi 3-1 durumuna getirdi. Bu sonuç, Jasikevicius’un yönetiminde bir kez daha Final Four’a katılma hakkı elde edildiğini gösterdi.

BASKETBOLDA 8. KEZ FINAL FOUR’A YÜKSELİYOR

Avrupa basketbolunun son dönemlerdeki en önemli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe, 8. kez Final Four’da yer alacak. 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez bu organizasyonda mücadele eden sarı-lacivertliler, sonrasında 2024 Berlin ve 2025 Abu Dabi’deki Final Four’da sahne aldı. İlk kez 2017 yılında İstanbul’da düzenlenen organizasyonda kupayı kazanan takım, geçtiğimiz yıl da ikinci kez Euroleague şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

TÜRK TAKIMLARI ARASINDA EN FAZLA KATILIM

Fenerbahçe, Final Four’a en fazla katılan Türk takımı olma unvanını da elinde bulunduruyor. Taraftarlar, bu sezonki turnuvanın 22-24 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirileceğini sabırsızlıkla bekliyor.

JASİKEVİCİUS İLE 7. DÖRTLÜ FİNAL

Aralık 2023’te takımın başına geçen Sarunas Jasikevicius, yıl üst üste 3 sezonda Fenerbahçe’yi Final Four’a taşımayı başardı. Sporculuk kariyerinde birçok başarı elde eden Litvanyalı koç, antrenörlük kariyerinin 7. Dörtlü Final’ine katılacak. Barcelona ile çeşitli dereceler elde eden Jasikevicius, Zalgiris Kaunas ile turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile de şampiyonluk sevinci yaşadı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Myanmar’da Nadir Yakut Bulundu: Rekor Kiloya Ulaştı

Myanmar'ın Mogok bölgesinde bulunan 11 bin karatlık dev yakut, renk ve kalite açısından büyük ilgi uyandırdı; uzmanlar bu yakutun rekor değere sahip olabileceğini vurguluyor.
Gündem

Cansever Sağlık Durumunu Açıkladı Kontroller Devam Ediyor

Ilik nakli ameliyatı geçiren sanatçı Cansever, tedavi sürecine dair son durumunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Gündem

Sahte Güneş Koruyucular Cilt Sağlığını Tehdit Ediyor

Denetimsiz kozmetik ürünler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, geçen yıl bu tür ürünlerden dolayı hastaların yoğun bakıma alındığını bildirdi.
Gündem

PFDK’dan Süper Lig Kulüplerine Cezalar Yağdı

Süper Lig'de TFF PFDK, 7 kulübe toplam 6 milyon TL'den fazla para cezası uyguladı; en yüksek ceza Beşiktaş ve Galatasaray'a verildi.
Gündem

Beşiktaş Taraftarından Sergen Yalçın’a Protesto Hazırlığı

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor ile gerçekleşecek karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın’ı protesto etmeyi planlıyor. Maç öncesi tansiyon yüksek.