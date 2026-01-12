AK Parti MYK Toplantısı Sonrası Ömer Çelik Açıklamalarda Bulundu

AK PARTİ’DE MYK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından, AK Parti Sözcüsü gerekli açıklamaları basın toplantısında yaptı. Toplantıda gündeme dair çeşitli konular ele alındı. Özellikle Halep’te saldırılar düzenleyen SDG’ye hitap eden sözcü, “Terörsüz bölge sürecini sabote etmesin” uyarısında bulundu. Ayrıca, İran’daki artan gösterileri dikkate alan sözcü, soruna yerel dinamiklerle çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Venezuela ile ilgili olarak ise “Biz her zaman Venezuela’nın yanındayız” ifadelerini kullandı.

“SURİYE HÜKÜMETİ TAVRINI ORTAYA KOYDU”

Basın toplantısında, Suriye’deki güncel durum hakkında da bilgilendirme yapıldı. Suriye’de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “Haklı çıkılmıştır” ifadesini kullandı. SDG’nin, 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğini belirten sözcü, terör örgütünün sivil yerleşim alanlarına ve kamu kurumlarına saldırdığını da ekledi. Ayrıca, Suriye hükümetinin bu süreçte tavrını netleştirdiğini söyleyerek, “Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir” dedi.

“SDG SOYKIRIMCI SİYASET ODAKLARI TARAFINDAN CESARETLENDİRİLİYOR”

Sözlerine devam eden sözcü, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve egemenliğinin önemine vurgu yaptı. SDG’nin 10 aydır müzakere sürecinden kaçtığını ifade eden sözcü, bazı odakların bu örgütü cesaretlendirdiğini kaydetti. Hangi koşulda sorun kalmayacağına dair umut taşıdıklarını yineledi.

“BU ARAP-KÜRT ÇATIŞMASI DEĞİL”

Özellikle Kandil’in duruma müdahale ettiğini belirterek, bu tür durumların çatışmaya neden olabileceğini ifade etti. Sivil vatandaşların SDG unsurlarından kaçabilmesi için harekete geçildiğini açıklayan sözcü, “Bu bir Arap-Kürt çatışması değil” vurgusunu yaptı. Kürt bireylerin güvenliğinin bu yapıların saldırıları nedeniyle tehdit altında olduğunu belirtti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÖLGE SÜRECİNİN NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU BİR KERE DAHA GÖSTERDİ”

Suriye’nin bütünlüğü, iç barışı ve egemenliğinin önemine değinen sözcü, Kürtlerin de bu süreçte eşit ve ayrılmaz bir parça olduğunu dile getirdi. Suriye’nin tek bir devlet olarak yoluna devam etmesi gerektiğini belirten sözcü, “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin kıymetini bir kere daha göstermiştir” açıklamasını yaptı.

“BU YAKLAŞIM GAZZE’NİN İŞGALİNİN MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMASIDIR”

Gazze’de yeni bir sınır oluşturulmasına yönelik eleştirilerde bulunan sözcü, bu yaklaşımın işgali meşrulaştırmada bir adım olabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın dış politika girişimlerine değinen sözcü, ülkeye yönelik dolandırıcılık faaliyetlerine karşı eylem planları oluşturulacağını belirtti.

“İRAN’DA KAOS ÇIKMASINI ASLA ARZU ETMEYİZ”

İran’daki durumla ilgili olarak herhangi bir kaos arzu etmediklerini ifade eden sözcü, bu sorunların İran halkının dinamikleriyle çözülmesi gerektiğini ekledi. Dış müdahalelerin durumu daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekti.

“BİZ VENEZUELA’NIN YANINDAYIZ”

Son olarak, Venezuela’daki duruma değinen sözcü, Maduro’nun bulunduğu durumun etkilerinin devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin her zaman Venezuela halkının yanında olduğu mesajını ileten sözcü, barış içinde bir geleceğin sağlanması için destek vereceklerini ifade etti.