AK Partili İsimden Dikkat Çeken Anket Açıklaması

AK PARTİ’DEN YOLSUZLUK AÇIKLAMASI

Ankara’da siyasi atmosfer hareketlenmişken, AK Parti’den dikkat çekici açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, İstanbul’un içinde bulunduğu yolsuzluk sorununa dikkat çekerek, “Bugün içerisinde bulunduğumuz İstanbul şehrine baktığınızda, çok büyük bir yolsuzluk şebekesiyle bu aziz şehrin karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz.” şeklinde konuştu. Büyükgümüş, İstanbul İl Başkanlığında yapılan basın toplantısında, Türkiye genelinde üye sayılarını 600 binden fazla artırdıklarını vurguladı. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirilen toplantıda “Terörsüz Türkiye” projesinin önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

DEPREM BÖLGESİNE 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Büyükgümüş, son on yıl içinde Cumhur İttifakı’nın kazandığı stratejik başarıları aktarırken, özellikle Malazgirt ruhu ve savunma sanayisinde kaydedilen ilerlemeleri örnek gösterdi. “Biliyorsunuz bu hendek olaylarının yaşandığı yoğun dönemlerde Cumhurbaşkanı’mız büyük bir stratejik kararlılıkla, hak ve özgürlükleri koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyulacağından bahsetmişti.” diyerek sözlerini sürdürdü. Ayrıca, deprem bölgesinde 100 milyar doları aşan yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

MİLLETİ HİZMET VE ESERLERLE BULUŞTURAMADILAR

Büyükgümüş, muhalefetin son yerel seçimlerde milletle hizmet buluşturma fırsatını değerlendirmediğini vurguladı. “Şehirlerimiz büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna destek olmayı bir kenara bırakın, 70’li 80’li yıllarda yaşadığımız temel eksikliklerin adeta uyandığını gözlemliyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, belediyelerin kaynaklarını etkin kullanmadığını aktararak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yolsuzlukla ilgili tavırlarını eleştirdi. Büyükgümüş, “Bütün bir siyasi partinin, CHP açısından söylüyorum, İstanbul’daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştüğünü gözlemliyoruz.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

RAMAZAN AYINDA DAYANIŞMA VURGUSU

AK Parti teşkilatları olarak Ramazan’da dayanışma ve kardeşlik ruhunu pekiştirecek çalışmalar yapacaklarını belirten Büyükgümüş, gündemlerinde İstanbul’un her noktasında etkin olmak olduğunu bildirdi. Ramazan ayının ikinci gününde deprem bölgesinde olacaklarını kaydederek, “Cuma günü ‘İlk evim, ilk iftarım’ ismiyle organize ettiğimiz bir programda bakanlarımızla genel başkan yardımcılarımızla deprem bölgesinde olacağız.” dedi.

HEDEF 250 BİN YENİ ÜYE

Toplantıda, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul’daki teşkilatların önemli yapılar olduğunu aktardı. Özdemir, geçen yılı 150 bin yeni üyeyle kapattıklarını ve 2026 için 250 bin üye hedefi koyduklarını sözlerine ekledi. İstanbul’da yapılan billboard çalışmalarının kamuoyunda olumlu yankılar bulduğuna dikkat çekti. Ayrıca, eğitim yatırımları kapsamında kentte 157 yeni okul inşaatının sürdüğünü vurguladı.

GÖZLEMLERDE İVME

Özdemir, kamuoyu yoklamalarında olumlu bir ivmelenme yaşandığını belirterek, “İnşallah, 2028 seçimlerinde, Cumhurbaşkanımızı birinci olarak, 2029 seçimlerinde de hem Büyükşehir Belediyemizi hem de ilçe belediyelerimizin büyük bir çoğunluğunu AK Parti hanelerine kavuşturmuş olacağız.” diye konuştu. Toplantıya, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve bazı partililerin katıldığı aktarıldı.