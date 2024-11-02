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“AK Partili Vekil Kalp Krizi Geçirdi”

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AK PARTİ MİLLETVEKİLİ HALİL ULUAY RAHATSIZLANDI

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, partisinin Taşköprü İlçe Kongresi’ne katılmak için memleketi Kastamonu’da bulunduğu sırada dün akşam saatlerinde rahatsızlık yaşadı. Göğüs ağrısı şikayeti ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Uluay’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

ULUAY HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Anjiyo uygulanan Uluay’ın hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Şu an hastanenin koroner yoğun bakım servisine alınan Uluay’ın tedavi süreci devam ediyor. (DHA)

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