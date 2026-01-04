Akademi Modeliyle Öğretmenliğe Geçişte Belirsizlikler Artıyor

Millî Eğitim Akademisi’nin öğretmenlik sistemini köklü bir biçimde değiştirmesi, akademilerin hala açılmaması ve belirsizlikler, öğretmen adaylarını bekletiyor. Güvenlik soruşturmaları ve yönetimle ilgili konulardaki tartışmalar, yeni modele yönelik eleştirilerin artmasına neden oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Eğitim Akademisi modeli, hayata geçmeden tartışmaların odak noktası haline geldi. KPSS’nin kaldırılması ile eğitim fakültesi mezuniyetinin ve pedagojik formasyonun artık yeterli bir kriter sayılmadığı bu yeni sistemde, Akademiye Giriş Sınavı’na (AGS) 13 Temmuz’da giren binlerce aday, 1 Ocak’ta başlaması planlanan eğitimler için belirsizlik yaşamaya devam ediyor.

ACİL AÇILIŞ BEKLENİYOR

Akademilerin hala açılmaması, branşların ilan edilmemesi ve eğitim takviminin netleşmemesi, öğretmen adaylarının bekleme süresini uzatıyor. Kurumdan alınan bilgilere göre, Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturmasına ilişkin iptal kararına rağmen, öğretmen adayları akademilere giriş aşamasında güvenlik soruşturmalarına tabi tutuluyor. Öğretmenlerin akademi eğitimini tamamladıktan sonra yeniden bir güvenlik soruşturmadan geçirilecekleri de bildiriliyor. Milli Eğitim Akademisi’nin yönetim yapısı da eleştirilen bir diğer konu. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Bakan veya onun görevlendireceği bir bakan yardımcısının başkanlığında, akademi başkanı ve bakanlık bürokratlarından oluşuyor. Ayrıca akademinin yıllık çalışma planı da bakan onayına tabi tutulacak.

DERSLERDE BELİRSİZLİK

Yönetmeliğe göre akademilerde ders verecek profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinin haftada en az 10 saat ders vermeleri gerekiyor. Ancak “yükseköğrenimli olmak koşuluyla görevlendirilenler” ifadesi, akademik unvanı bulunmayan kişilerin de ders verebileceği anlamına geliyor. Bu kişilerin belirlenme kriterleri ise henüz açıklanmış değil. Akademi sürecinin uzaması, öğretmen açığını daha da derinleştirirken, ücretli öğretmenlik uygulamalarının artmasına zemin hazırlıyor. 2024 KPSS’ye katılan 15 bin öğretmen adayı, üzerinden 19 ay geçmesine rağmen hâlâ göreve başlayamadı. AGS sürecinde bekleme süresi 25 aya yükselirken, geçmiş yıllarda öğretmen atamaları 12 ayda bir gerçekleştirilmekteydi.