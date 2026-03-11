Fenerbahçe’den TFF’ye Yabancı VAR Kadrosu Önerisi

Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Yöneticisi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, kura eşleşmesini ve takımın mevcut durumunu detaylı bir şekilde değerlendirdi.

KONYA’YA SEVİNDİM

Kura sonucunun Konyaspor ile eşleşmesini yorumlayan Torunoğulları, “Konya şehrinin çıkmasına sevindim. Konyaspor ile ligde de deplasmanda oynayacağız. Kısa sürede iki kez Konya’ya gideceğiz. Hayırlı olsun. Yarı finalde de Beşiktaş’a gideceğiz. Beşiktaş ile de derbiler, deplasmanda zor olur. Ziraat sponsorluğundaki tüm organizasyonlarda şu ana kadar tüm kupaları aldık. İnşallah bu kupayı da alacağız.” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Torunoğulları, takımda yaşanan sakatlıkların planlamalarını etkilediği konusunda bilgi verirken, oyuncularına ve teknik ekibe güven duyduklarını ifade etti. Sakatlıklar nedeniyle kadro düzeninde değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını belirten yönetici, milli aranın ardından eksiklerin büyük ölçüde giderileceğini vurguladı. Hakem tartışmalarına da değinerek, “Dışarıdan eleştirmek kolay oluyor. Bir takımda 6-7 as futbolcu sakatlanınca planlamada, oyun sisteminde değişiklik oluyor. Biz oyuncularımıza, hocalarımıza inanıyoruz. Milli arada tüm sakat oyuncularımız geri dönecek. Eski tempomuzu bulup yolumuza devam edeceğiz. Biz şampiyon olacağız.” dedi.

YABANCI ‘VAR’ ÖNERİSİ

Torunoğulları, hakemlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadığını vurgulayarak dikkat çeken bir öneri sundu. “Biz TFF ve hakemlerle ilgili açıklama yapmıyoruz. Hakemlerle ilgili şikayeti olmayan kulüp var mı? Herkes şikayetçi. Ligin sonuna geliyoruz. Maçlar çok sıkıntılı olacak. Benim önerim, yabancı VAR hakemi olsun. Müsabakada oynayan iki takımın birer temsilcisi de VAR odasında olsun. Ondan sonra ne sıkıntı olur, ne şikayet olur.” değerlendirmesinde bulundu.