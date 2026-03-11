Beylikdüzü’nde Kadın Cinayeti Davasında Cezaya İndirim Uygulandı

beylikduzu-nde-kadin-cinayeti-davasinda-cezaya-indirim-uygulandi

Beylikdüzü’nde EŞİNİ VE BALDIZINI ÖLDÜREN SANIK HAKİM KARŞISINDA

Sanık Ferhat Boduroğlu, 60 bıçak darbesi ile eşini ve baldızını canice katlettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkma fırsatı buldu. Boduroğlu, 23 yaşındaki eşi Vildan Boduroğlu ile baldızı Fatma Zehra Koyun’un hayatlarına son vererek, iki kadın üzerindeki hâkimiyetini şiddet yoluyla ortaya koydu. 2022 yılında gerçekleşen bu vahim olay sonrası açılan davada nihayet karar açıklanmıştı.

MAHKEME İNDİRİM UYGULADI

Mahkeme, sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak, Boduroğlu’nun sabıka kaydının bulunmaması ve duruşmadaki iyi davranışları gibi sebepler nedeniyle indirim uygulandı. Canavarca hisse dayanan bir suç unsuru olmadığına kanaat getirilip, ceza iki kez müebbet hapis cezasına indirildi.

KADIN CİNAYETİ KARARINA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Kadınların haklarını savunan dernekler, verilen kararın üst yargı organları tarafından bozulmasını ve ceza indirimlerinin iptal edilmesini talep ediyor. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Sekreteri Avukat Çisel Demirkan Sakallı, bir açıklama yaparak, ağırlaştırılmış müebbet cezasının, bir daha asla dışarı çıkılmama anlamına geldiğine dikkat çekti. Sakallı, “Müebbet hapis cezasında bir infaz süresi bulunuyor.” şeklinde belirtti. Ayrıca, sanıkların infaz sürelerini tamamladıktan sonra belirli şartları sağlamaları durumunda tahliye edilebileceklerini vurgulayarak, “İnsan canı almış olması indirim gerektirmez. Bu, özellikle kadına karşı işlenen bir suçsa daha da geçerlidir.” ifadelerini kullandı. Sakallı, bu tür kararların, kadınların yaşam hakkının açıkça ihlali olduğunu dile getirdi.

