APP Plakalara Uygulanan Cezalar İptal Ediliyor

APP PLAKALAR İÇİN CEZA İPTALİ GERÇEKLEŞİYOR

APP plakalar için kesilen cezalar iptal ediliyor. İptal kararı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilen plakalar için 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezaları kapsıyor. Yani 4 bin liralık cezalar artık uygulanmayacak. Ancak sahte plakalar için geçerli olan 140 bin lira ceza uygulaması sona ermeyecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtladı. APP plaka denetimlerinde kesilen cezaların iptal edildiğine dair haberler için Bakan Çiftçi, sahada APP plakalarla ilgili bir yığılma fark ettiklerini ve bu duruma yönelik tedbir almak için değerlendirme yaptıklarını açıkladı.

“TŞOF TARAFINDAN VERİLEN PLAKALARDA SIKINTI YOK”

Çiftçi, APP plaka konusunda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilen plakaların kabul edildiğini belirtirken, “TŞOF tarafından verilen plakalarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onları geçerli kabul ediyoruz, onlara herhangi bir cezai işlem de uygulamayacağız” dedi. Ancak, plaka üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapılması durumunda 4 bin lira para cezasının geçerli olacağını vurguladı.

140 BİN LİRA CEZA YÜRÜRLÜKTE

Bunun yanında, yetkili olmayan yerlerde üretilen plakaların sahte olarak değerlendirilip, müeyyidelerin daha ağır olduğunu kaydeden Çiftçi, “Sahte plakalar için uygulanan ceza 140 bin lira civarında. Bu, şu anda yürürlükte. İşin kamu güvenliği tarafı da var; terörle mücadele, uyuşturucu ticareti ve düzensiz göç gibi konularda kullanımına dair tehlikeler mevcut” ifadelerini kullandı.

“TALİMAT VERDİM UYGULANAN CEZALARI DA SİLECEĞİZ”

Bakan Çiftçi, oynanmayan ve değişikliğe uğramayan plakalar için vatandaşlara 1 Nisan’a kadar süre tanıdıklarını bildirerek, “Bu tarihe kadar rehberlik yapacağız ve ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz” dedi. Plakaların nasıl bastırılacağı ile ilgili yönetmeliklerin olduğuna dikkat çeken Çiftçi, bu kurallara uyulmadığında plaka okuma sistemlerinin bu plakaları tanımadığını da sözlerine ekledi. Ayrıca, araçlardaki multimedya sistemleri hakkında da çalışma yürütüldüğü bilgisini verdi.