Yasal Adımlar Bayram Sonrası Hız Kazanıyor

Terörsüz Türkiye süreci hız kazanıyor. Yasal düzenlemeler için bayram sonrası harekete geçileceği ifade ediliyor.

NUMAN KURTULMUŞ İFTARDA KOMİSYON ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri ile iftar buluşmasında bir araya geldi. Toplantının temel konusunu Terörsüz Türkiye süreci oluşturdu. İftarın ardından gerçekleştirilen değerlendirme oturumunda, siyasi parti temsilcileri söz alarak görüşlerini paylaştı. Konuşmacılar, ortak raporun önemine vurgu yaptı ve bayramdan sonra yasal adımların atılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ EMİR’DEN RAPORA VURGU

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyon raporundaki yasal düzenlemelere dikkat çekerek, “Özellikle komisyon raporunun 6. ve 7. bölümlerinde işaret ettiğimiz, ilkelerini, çerçevesini çizdiğimiz yasal düzenlemelerin bir an evvel yapılması konusunda görüş birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük.” şeklinde konuştu.

SÜRECİN KRİTİK BAŞLIĞI: SİLAHLARIN BIRAKILMASI

Sürecin en önemli konularından biri, silahların bırakılması oldu. Bayram sonrası gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından hazırlanacak kanun teklifi, ilk olarak Meclis Adalet Komisyonu’nda değerlendirilecek, ardından Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşması sağlanacak. Teklif çerçevesinde Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Hedef, düzenlemenin komisyondaki ortak raporda belirtildiği gibi geniş bir mutabakatla yasalaşması.