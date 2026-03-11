Dmitriyev’den Kriz Uyarısı Gıda Güvenliği Tehdit Altında

dmitriyev-den-kriz-uyarisi-gida-guvenligi-tehdit-altinda

Dmitriyev’den Dikkat Çeken Açıklamalar

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, sosyal medya platformu üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Hürmüz Boğazı’nın küresel gübre ticaretindeki kritik rolüne değinen Dmitriyev, “Bir hafta önce tahmin edildiği gibi şimdi gübre krizi ortaya çıkıyor. Gıda güvenliği krizi de bunu takip edecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Gıda Güvenliği Krizi Bekleniyor”

Dmitriyev, Avrupa’nın tarihinin en büyük enerji krizi ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek, bu durumun “Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in enerjideki stratejik hataları ve inatçılığı nedeniyle yaşanacak” olduğunu belirtti.

“Gemi Trafiği Durma Noktasına Geldi”

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği ise, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının yanı sıra Tahran’ın misillemeleri sonrası ciddi bir duraksama dönemine girmiş durumda.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’tan Savaşın Yakında Biteceği Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı açıklamada, hedef alınacak pek bir şeyin kalmadığını belirtti.
Gündem

İran’dan Dünya Kupası Katılımına İlişkin Açıklama

İran Gençlik ve Spor Bakanı, ülkesinin milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılımının, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle imkansız olduğunu açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’den TFF’ye Yabancı VAR Kadrosu Önerisi

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, Türkiye Kupası kura çekiminde sakatlıkların sona ereceğini duyururken, yabancı VAR hakemi önerisini de gündeme getirdi.
Gündem

Beylikdüzü’nde Kadın Cinayeti Davasında Cezaya İndirim Uygulandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, 60 bıçak darbesiyle eşini ve baldızını öldüren Ferhat Boduroğlu'na mahkeme tarafından iyi hal indirimi verildi.
Gündem

APP Plakalara Uygulanan Cezalar İptal Ediliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakalar için 1 Nisan'a kadar süre tanıdıklarını açıkladı. Ayrıca, 27 Şubat'tan sonra uygulanan cezaların iptal edildiğini duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.