Dmitriyev’den Kriz Uyarısı Gıda Güvenliği Tehdit Altında

Dmitriyev’den Dikkat Çeken Açıklamalar

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, sosyal medya platformu üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Hürmüz Boğazı’nın küresel gübre ticaretindeki kritik rolüne değinen Dmitriyev, “Bir hafta önce tahmin edildiği gibi şimdi gübre krizi ortaya çıkıyor. Gıda güvenliği krizi de bunu takip edecek.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Gıda Güvenliği Krizi Bekleniyor”

Dmitriyev, Avrupa’nın tarihinin en büyük enerji krizi ile karşı karşıya olduğunu ifade ederek, bu durumun “Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in enerjideki stratejik hataları ve inatçılığı nedeniyle yaşanacak” olduğunu belirtti.

“Gemi Trafiği Durma Noktasına Geldi”

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği ise, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarının yanı sıra Tahran’ın misillemeleri sonrası ciddi bir duraksama dönemine girmiş durumda.