Akalın ve Blok3 Arasındaki Tartışma Sürüyor

Demet Akalın ve Blok3 arasındaki tartışma, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Şarkıcı Akalın, yaptığı açıklamada “Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ dedi. Ertesi gün listeden indik” şeklinde ifadelerde bulundu. Akalın, bu açıklamalarına ek olarak yeni çıkan şarkıların hızla zirveye çıkması konusunda şüphelerini dile getirerek, “Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor” dedi.

BLOK3’ten gelen yanıt ise dikkat çekiciydi. Çıkan polemiğe “Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal. Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin” sözleriyle karşılık verdi. Bu tartışmanın sürekçilik etmesiyle birlikte, şarkıcı Sefo da konu hakkında görüş belirtti. 2. Sayfa kameralarına konuşan Sefo, “Demet ablayla da konuşuyorum, Blok3 de cevap vermiş. İkisinin de doğru olduğu yerler vardır, yanlış olduğu yerler vardır. Bence bu polemiğe girmemek en iyisi” diyerek durumu temkinli bir şekilde değerlendirdi.

AKALIN’DAN AÇIKLAMALAR

Bu yorumların ardından Demet Akalın’ın tepkisi ise olumsuz oldu. “Kimseden kendim gibi bir delikanlılık beklemiyorum” diyen Akalın, “Ben tek başıma savaşacak kadar kendime güveniyorum! Ne Bangladeş ne Türkmenistan; bot basmıyorum! Bütün yaz bana gaz verenleri üzüntüyle izliyorum. ‘Herkes iyi olsun, dürüst yarışalım’ dedim, teyze oldum! Regliyim, başım ağrıyor; daha fazla konuşmayayım. Anlayan anladı!” ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.