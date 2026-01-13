Alüminyum 2022 Zirvesine Yaklaşıyor Yükseliş Sürüyor

Metal Piyasalarında Yükseliş Sürekliliği

Metal piyasalarındaki yükseliş eğilimi, 2026’nın ilk günlerinde de devam ediyor. Küresel arzın talebi karşılama noktasında zorluk yaşayacağına dair beklentiler, özellikle baz metallerde fiyatları yukarı yönlü itiyor. Alüminyum, 2022 yılının başından bu yana gördüğü en yüksek seviyelere yaklaşarak dikkat çekiyor. Londra’da, bakır dışında birçok metal, önceki seansta elde edilen güçlü kazançların ardından Salı günü de değer kazandı. Alüminyum, pazartesi günü test ettiği 3.200 dolar/ton seviyesine yeniden yaklaşırken, kalay fiyatları da üçüncü işlem gününde yükselişini sürdürdü ve bu yıl başından beri yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi.

Piyasa Dinamikleri

Uzmanlar, baz metallerdeki bu güçlü hareketliliğin arkasında ABD Merkez Bankası’nın devam eden faiz indirimlerinin ve bu durumun yatırım iştahını artırmasının yattığını belirtiyor. Ayrıca, yapay zekâ odaklı yatırımların artmasıyla veri merkezleri, enerji altyapısı ve elektronik sektöründe metal talebinin yükseliyor olması, fiyatlara destekleyici faktörler arasında yer alıyor. Çin’deki spekülatif alımlar da fiyatların yukarı yönlü hareketinde önemli bir etki sağlıyor.

Kalay Rekor Kırıyor

Londra Metal Borsası’nda bu yıl en iyi performans gösteren metal kalay oldu ve fiyatları, 2025 yılına ait yüzde 40’lık artışın ardından ton başına 51 bin dolara kadar yaklaştı. Şanghay saatiyle 12.12 itibarıyla LME’de alüminyum yüzde 0,1 artışla 3.187 dolar/ton seviyesinde işlem görürken, kalay yüzde 1,1 yükselişle 48.470 dolara çıktı. Öte yandan, demir cevheri vadeli işlemleri, önceki gün Ekim 2024’ten bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmesi sonrasında Singapur’da yüzde 0,1 düşüşle 109,10 dolar/ton seviyesine geriledi.