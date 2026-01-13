İstanbul Adliyesinde Silahlı Saldırı Olayı Gerçekleşti

İSTANBUL’DA AÇIKLAMALAR YAPILDI

İstanbul’da bir adliyede silahlı bir saldırı meydana geldi. Kartal’daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde görevli bir savcı, eski eşi olan kadın hakimi silah ile vurdu.

DURUŞMA SIRASINDAKİ GÜVENLİK AÇIĞI

Olay, duruşma esnasında gerçekleşti. Savcı, duruşma sırasında eski eşi olan hakime ateş etti. Hakim, olay sonucu ayağından yaralandı. İyi olduğu öğrenilen hakim, en yakın hastane ile tedaviye alındı. Olayın ardından mahkeme binasında detaylı bir inceleme başlatıldı.