CHP’nin Emekliler İçin Eylemi Beşinci Günü Geride Bıraktı

chp-nin-emekliler-icin-eylemi-besinci-gunu-geride-birakti

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, emekliler için TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdikleri eyleme dair açıklamalarda bulundu. Şevkin, “24 yıllık AK Parti iktidarı ne yazık ki bu ülkenin kaynaklarını doğru yerde kullanmadığı için ve en çok aslında ücretlilerden vergiyi toplayıp bu vergileri daha çok yurt dışındaki faiz borçlarını ödediği için emekliye insanca yaşayabileceği bir zam vermiyor” ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye çıkarılması için başlattığı “Meclis’i terk etmeme” eylemi beşinci gününe girdi.

EMEKLİLER İÇİN MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Müzeyyen Şevkin, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, eylemle ilgili duygu ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaştı. Şevkin, AK Parti hükümetinin kaynakları düzgün kullanmadığını vurgulayarak, “2,5 trilyon şu anda faiz borcu bu yılki bütçede ön görülen ve 1,5 trilyon da ne yazık ki sadece yatırıma ayrılan. Dolayısıyla faize bu kadar para ödeyebilen bu hükümet, kaynakları doğru kullansa, emekliye de insanca yaşayabileceği bir zammı verebilir” dedi. Emeklilerin zor koşullarda yaşamak zorunda kalmasını eleştiren Şevkin, insanca yaşam şartlarının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

ASGARİ ÜCRET HEDEFİ: 39 BİN LİRA

CHP’li milletvekili Utku Çakır, partilerinin iktidarında asgari ücreti 39 bin lira yapma hedefinde olduklarını ifade ederek, “16 milyon emeklimiz için buradayız. Bunların 4 milyonu en düşük seviyede emekli maaşı alıyor. İktidar bu durumu gizleme çabasında. Biz, tüm emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi için mücadelesini veriyoruz” şeklinde konuştu. Çakır, emekli maaşlarının düzeltilmesi için gereken ilk adımın en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitlemek olduğunu belirtti.

ONURSUZ YAŞAM KABUL EDİLEMEZ

Son olarak Sibel Suiçmez, “İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı lütuf değil haktır” diyerek, emeklilerin haklarını savunmak için mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi. Bu sözleriyle, emekli maaşlarının artırılması için sürdürülen eylemin önemine vurgu yaptı. Bu çerçevede, tüm emeklilerin daha iyi yaşam koşullarına sahip olma hakkının savunulması gerektiğini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Apple Siri’ye Gemini Entegrasyonuyla Rekabeti Artırıyor

Apple, Siri'nin güncellenmiş versiyonunda Google'ın Gemini yapay zeka modellerini entegre ederek sesli asistan deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
Gündem

ABD’den İran Vatandaşlarına Acil Ayrılma Uyarısı

ABD, İran’daki protestolar nedeniyle vatandaşlarını uyararak, “Ülkeyi derhal terk edin” talimatı verdi. Gösterilerin etkisinin artması üzerine bu adım atıldığı belirtildi.
Gündem

Halep’te Saldırılara Sert Tepki: Soykırım Uyarısı

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısında İran'daki eylemler ve Halep'teki çatışmalar gibi konulara ilişkin eleştirilerde bulundu.
Gündem

ABD’de Vize İptalleri Rekor Seviyeye Ulaştı

ABD'de 100 binden fazla vize, Trump’ın ikinci döneminin başlangıcında iptal edildi; bu rakam 2024 yılına göre yüzde 150 artış gösterdi.
Gündem

İstanbul Adliyesinde Silahlı Saldırı Olayı Gerçekleşti

İstanbul'daki Bölge Adliye Mahkemesi'nde bir savcı, kadın hakimi silahla vurarak ciddi bir saldırıya neden oldu. Olay, mahkeme binasında meydana geldi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.