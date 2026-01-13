Kıyı Erozyonu Karadeniz’de 50 Metre İleri Gitti

Karasu ilçesi Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve güçlü dalgalar sonucunda kıyı erozyonu gerçekleşti. Bu durum, bölgede yer alan bir arsanın istinat duvarının dalgaların etkisine dayanamayarak yıkılmasına yol açtı. Kıyı erozyonu nedeniyle Karadeniz’in su seviyesi yaklaşık 50 metre içeri girdi. Erozyon, arsanın bir kısmını tehdit ederken yola yaklaştıkça taşınmazlar ve yerel halk için de riskler oluşturdu.

DENİZ YOLA KADAR ÇIKTI

Karasu Mahallesi sakini Serpil Yüksel durumu değerlendirirken, “Sabahlara kadar uyuyamıyoruz, evlerimizi su alacak. Deniz yola kadar çıktı. Bundan sonra ne olacak, bilmiyorum. Yetkilerin bir şekilde buraya gelip ne yapmaları gerektiğini bildirmeleri gerekiyor. Bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir olay da değil bu. Korku içinde yaşıyoruz. Belediyenin de buraya bir el atıp yetkililerin bakması gerekiyor. Dün sabah başladı ve akşama kadar bu alanı aldı. Deniz bugün duruldu.” ifadelerini kullandı.