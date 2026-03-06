Akaryakıt Alımında Dikkatli Olmanız Gerekenler

Akaryakıt fiyatlarının sürekli artışı, sürücülerin yakıt alımı sırasında daha dikkatli olmalarını sağlıyor. Ancak uzmanlara göre, pompada yapılan ufak bir hata, beklenenden çok daha büyük kayıplara yol açabiliyor. “Pompa tık sesi” sonrası depoya birkaç damla daha yakıt eklemek, sürücüler arasında yaygın bir alışkanlık olarak biliniyor; fakat bu durum, hem aracın yakıt sistemine zarar veriyor hem de ciddi maddi kayıplara neden olabiliyor.

POMPA TIK SESİ UYARI VERİYOR

Yakıt doldurulması sırasında, pompa otomatik olarak “tık” sesi çıkararak yakıt akışını durduruyor. Bu ses, deponun yeterince dolduğuna işaret ediyor ve yakıtın daha fazla sıkıştırılmaması gerektiği anlamına geliyor. Ancak birçok sürücü, birkaç liralık kazanç için pompa kolunu tekrar sıkarak yakıt eklemeye çalışıyor. Uzmanlar, bu davranışın aslında depodaki buharlaşma sistemine zarar verdiğini ve zamanla aracın motor performansını olumsuz etkilediğini belirtiyor.