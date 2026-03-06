Akaryakıt Alımında Dikkatli Olmanız Gerekenler

akaryakit-aliminda-dikkatli-olmaniz-gerekenler

Akaryakıt fiyatlarının sürekli artışı, sürücülerin yakıt alımı sırasında daha dikkatli olmalarını sağlıyor. Ancak uzmanlara göre, pompada yapılan ufak bir hata, beklenenden çok daha büyük kayıplara yol açabiliyor. “Pompa tık sesi” sonrası depoya birkaç damla daha yakıt eklemek, sürücüler arasında yaygın bir alışkanlık olarak biliniyor; fakat bu durum, hem aracın yakıt sistemine zarar veriyor hem de ciddi maddi kayıplara neden olabiliyor.

POMPA TIK SESİ UYARI VERİYOR

Yakıt doldurulması sırasında, pompa otomatik olarak “tık” sesi çıkararak yakıt akışını durduruyor. Bu ses, deponun yeterince dolduğuna işaret ediyor ve yakıtın daha fazla sıkıştırılmaması gerektiği anlamına geliyor. Ancak birçok sürücü, birkaç liralık kazanç için pompa kolunu tekrar sıkarak yakıt eklemeye çalışıyor. Uzmanlar, bu davranışın aslında depodaki buharlaşma sistemine zarar verdiğini ve zamanla aracın motor performansını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ehliyet Başvurusunda Yaş Sınırı Uzatıldı

Türkiye'de sürücü belgesi sahipleri için önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Tüm sürücülerin dikkatlice incelemesi gereken detaylar duyuruldu.
Gündem

Galatasarayda Wilfried Singo İçin Premier Lig İddiaları

Galatasaray, 30.7 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Singo sayesinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Liverpool'un, 60 milyon euroya kadar teklif yapabileceği konuşuluyor.
Gündem

DMM’den F-16 Uçuşları Açıklaması Yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığına dair sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
Gündem

Brent Petrol Fiyatı 85 Doları Aştı

Brent petrolün varil fiyatı, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı vadeli piyasalarda 85 doların üstüne yükseldi.
Gündem

Suriye İran’ın Türkiye ve Azerbaycan Saldırısını Kınadı

Suriye, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik füzeli ve hava saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin egemenlik ihlali ve güvenlik tehdidi olduğunu ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.