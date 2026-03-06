Brent Petrol Fiyatı 85 Doları Aştı

Savaşlar ve Petrol Piyasası Üzerindeki Etkileri

ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden savaş, küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açtı. Dün Brent petrolün varil fiyatı 84,48 dolara kadar yükselmişken, gün sonunda 81,40 dolardan kapanış yaptı. Bugün ise kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,4 artarak 85,82 dolara yükseldi. Bu sırada Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı da 81,41 dolardan işlem gördü.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Petrol fiyatlarındaki artışın sebepleri arasında, Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliğin etkisi öne çıkıyor. Özellikle, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik artan askeri saldırıları, bölgedeki enerji üretimini ve petrol sevkiyatını tehdit ediyor. Bazı büyük petrol üreticileri, güvenlik endişeleri nedeniyle üretimlerini kısıtlamak zorunda kalıyor, bu da küresel petrol arzında kaygıları artırarak fiyatların yükselmesine sebep oluyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik düzenledikleri saldırıların “başarılı” olduğunu belirtirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, ülkesinin ABD birliklerinin kara işgaline karşı tam hazırlıklı olduğunu ve ateşkes talep etmediklerini ifade etti.

SİLAHLI SALDIRILAR PETROL TESİSLERİNİ HEDEF ALIYOR

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran’dan gelen misilleme saldırılarında ulusal petrol şirketine ait bir tesisin hedef alındığını açıkladı. El-Meamir bölgesindeki bir tesiste yaşanan yangın kontrol altına alındı. Ayrıca, Irak’ın Basra kentindeki Hor el-Zubair Limanı’nda da bir ABD şirketine ait petrol tankerine bombalı bir tekne ile saldırı yapıldığı bildirildi. Saldırının ardından tankerden petrol sızıntısı olduğu da kaydedildi ancak saldırının kökenine dair bilgi verilmedi.

NÜKLEER TEHDİTLER ÜZERİNE ENDİŞELER

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonucunda Orta Doğu’da artan gerginliğin nükleer tesisler üzerindeki olası etkilerinin endişe verici olduğunu vurguladı.

ENERJİ PİYASALARI YAKINDAN GÖZLENİYOR

Uzmanların değerlendirmelerine göre, Orta Doğu’daki çatışmaların petrol üretim bölgelerine veya kritik enerji nakil hatlarına sıçraması, enerji piyasalarında şiddetli fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Bu sebeple yatırımcılar ve piyasa analistleri, özellikle Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri yakından izliyor. Brent petrolü için 87,42 doların direnç, 82,83 doların ise destek seviyeleri olarak takip edileceği bildiriliyor.