Galatasarayda Wilfried Singo İçin Premier Lig İddiaları

Wilfried Singo, Monaco’dan 30.7 milyon euroya transfer edilerek Galatasaray’a katıldı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takımda savunmanın önemli parçalarından biri haline gelen Fildişi Sahilli oyuncunun İstanbul’daki kariyerinin kısa sürebileceği öne sürülüyor.

LİVERPOOL SINGO’YU TAKİP EDİYOR

Kulislerdeki iddialara göre, İngiltere Premier Lig’in köklü ekiplerinden Liverpool, Singo’yu dikkatle izliyor. 60 milyon euroluk serbest kalma bedeline sahip olan 24 yaşındaki futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde sergileyeceği performansla transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.