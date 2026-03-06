DMM’den F-16 Uçuşları Açıklaması Yalanlama

dmm-den-f-16-ucuslari-aciklamasi-yalanlama

GÜN İÇİNDEKİ SESİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Gün içinde sosyal medya platformlarında, Antalya üzerinde yoğun şekilde Türk F-16’larının uçuş gerçekleştirdiğine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, bu paylaşımların yanlış bilgi içerdiği vurgulanarak, Antalya semalarında görülen uçuşların askeri hareketlilikten kaynaklanmadığı, bu uçuşların test faaliyetleri ile ilgili olduğu ifade edildi.

HÜRJET PROJESİ TEST FAALİYETLERİ

Açıklamada, uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında gerçekleştirilen test faaliyetleri olduğu belirtildi. Test uçuşlarının Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkış yaptığı ve deniz sahası üzerinde icra edildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca, hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaştığı ve bu durumun patlama benzeri seslerin duyulmasına neden olabileceği aktarıldı.

PANİK YAYAN PAYLAŞIMLARA DİKKAT

DMM, iddia edildiği üzere olağan dışı bir askeri hareketliliğin söz konusu olmadığını özellikle vurgulayarak, vatandaşların sosyal medya üzerinde panik ve korku yayabilecek paylaşımlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Açıklamada, kamuoyunun sadece resmi makamların yaptığı bilgilendirmeleri takip etmesi gerektiği önemle belirtildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Brent Petrol Fiyatı 85 Doları Aştı

Brent petrolün varil fiyatı, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı vadeli piyasalarda 85 doların üstüne yükseldi.
Gündem

Suriye İran’ın Türkiye ve Azerbaycan Saldırısını Kınadı

Suriye, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik füzeli ve hava saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin egemenlik ihlali ve güvenlik tehdidi olduğunu ifade etti.
Gündem

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Türkiye Cumhuriyeti Vurgusu Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Ünal Üstel, egemenliklerini tartışmayacaklarını vurguladı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC için en büyük güvence olduğunu ifade etti.
Gündem

Emekli Maaşlarında Geri Alım Düzenlemesi Meclis’te Görüşülecek

Yaşlılık aylığına ilişkin düzenlemede, haksız alanlardan geçmiş ödemelerin iadesi talep edilecek; iade için uygulanacak faiz, TÜFE yerine düşük yasal oran olacak.
Gündem

Anthropic ve Pentagon Yeniden Müzakere Başlattı

Anthropic CEO'su Dario Amodei ile Pentagon yetkilisi Emil Michael arasındaki müzakereler yeniden başlamış durumda. Bu gelişme, Financial Times ve Bloomberg tarafından bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.