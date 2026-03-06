DMM’den F-16 Uçuşları Açıklaması Yalanlama

GÜN İÇİNDEKİ SESİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Gün içinde sosyal medya platformlarında, Antalya üzerinde yoğun şekilde Türk F-16’larının uçuş gerçekleştirdiğine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, bu paylaşımların yanlış bilgi içerdiği vurgulanarak, Antalya semalarında görülen uçuşların askeri hareketlilikten kaynaklanmadığı, bu uçuşların test faaliyetleri ile ilgili olduğu ifade edildi.

HÜRJET PROJESİ TEST FAALİYETLERİ

Açıklamada, uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında gerçekleştirilen test faaliyetleri olduğu belirtildi. Test uçuşlarının Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkış yaptığı ve deniz sahası üzerinde icra edildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca, hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaştığı ve bu durumun patlama benzeri seslerin duyulmasına neden olabileceği aktarıldı.

PANİK YAYAN PAYLAŞIMLARA DİKKAT

DMM, iddia edildiği üzere olağan dışı bir askeri hareketliliğin söz konusu olmadığını özellikle vurgulayarak, vatandaşların sosyal medya üzerinde panik ve korku yayabilecek paylaşımlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Açıklamada, kamuoyunun sadece resmi makamların yaptığı bilgilendirmeleri takip etmesi gerektiği önemle belirtildi.