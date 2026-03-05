Suriye İran’ın Türkiye ve Azerbaycan Saldırısını Kınadı

suriye-iran-in-turkiye-ve-azerbaycan-saldirisini-kinadi

Suriye, İran’ın Türkiye ile Azerbaycan’ı hedef alan hareketlerini sert bir dille kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, İran’ın bu iki ülkeye yönelik balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

SURİYE’YE GÖRE İRAN’IN HAMLESİ KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada, “Suriye Cumhuriyeti, İran’ın hem Türkiye Cumhuriyeti’ni hem de Azerbaycan Cumhuriyeti’ni balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı girişimini en güçlü ifadelerle kınamaktadır.” denildi. Bu tür eylemlerin, devletlerin egemenliğine açık bir ihlal olarak değerlendirildiği vurgulandı. “Bu eylemler devletlerin egemenliğine açık bir ihlal teşkil etmekte olup bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit etmektedir.” ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra, sivil hedefleri içeren saldırıların tamamen reddedildiği belirtildi ve “Suriye, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan her türlü şiddet ve tırmanmayı tamamen reddetmektedir.” ifadesine yer verildi.

Bakanlık, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalınması çağrısında bulunuyoruz.” dedi. Ayrıca, Suriye’nin Türkiye ve Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğu hatırlatıldı ve “Uluslararası toplumu bölgesel güvenlik ve barışı koruma sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz.” ifadeleriyle açıklamanın sonuna gelindi.

