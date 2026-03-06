Ehliyet Başvurusunda Yaş Sınırı Uzatıldı

ehliyet-basvurusunda-yas-siniri-uzatildi

Karayolu taşımacılığına ilişkin yeni düzenleme hakkında önemli detaylar paylaşıldı. Yaş sınırı bir yıl daha uzatıldı. Artık belirli bir yaştan büyük olan bireyler, sürücü belgeleri bulunsa dahi araç kullanamayacaklar. Bu yeni düzenleme, özellikle üst yaş sınırının geçerli olduğu kişiler üzerinde etkili olacak ve trafikteki sürücü demografisinde değişiklikler yaratacak.

YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Yeni yasal düzenlemenin ayrıntıları, ehliyet sahiplerinin ve ilgili sürücülerin bilgisine sunuldu. Bakanlık tarafından Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne gönderilen yazıda, sürücü yaş şartı 69’a çıkarılırken, bu yeni uygulamanın 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ DUYURDU

Medya kaynaklarına göre, Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin yaptığı duyuruda, bu düzenlemenin etkilerinin nerelerde hissedileceği ve hangi kuralların geçerli olacağına dair bilgiler paylaşıldı. Duyuruda, “69’a çıkarılan sürücü yaş şartı 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı” ifadesine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasarayda Wilfried Singo İçin Premier Lig İddiaları

Galatasaray, 30.7 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Singo sayesinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Liverpool'un, 60 milyon euroya kadar teklif yapabileceği konuşuluyor.
Gündem

DMM’den F-16 Uçuşları Açıklaması Yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığına dair sosyal medyada dolaşan iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
Gündem

Brent Petrol Fiyatı 85 Doları Aştı

Brent petrolün varil fiyatı, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalardan dolayı vadeli piyasalarda 85 doların üstüne yükseldi.
Gündem

Suriye İran’ın Türkiye ve Azerbaycan Saldırısını Kınadı

Suriye, İran'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik füzeli ve hava saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin egemenlik ihlali ve güvenlik tehdidi olduğunu ifade etti.
Gündem

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Türkiye Cumhuriyeti Vurgusu Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Ünal Üstel, egemenliklerini tartışmayacaklarını vurguladı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC için en büyük güvence olduğunu ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.