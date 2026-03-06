Ehliyet Başvurusunda Yaş Sınırı Uzatıldı

Karayolu taşımacılığına ilişkin yeni düzenleme hakkında önemli detaylar paylaşıldı. Yaş sınırı bir yıl daha uzatıldı. Artık belirli bir yaştan büyük olan bireyler, sürücü belgeleri bulunsa dahi araç kullanamayacaklar. Bu yeni düzenleme, özellikle üst yaş sınırının geçerli olduğu kişiler üzerinde etkili olacak ve trafikteki sürücü demografisinde değişiklikler yaratacak.

YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Yeni yasal düzenlemenin ayrıntıları, ehliyet sahiplerinin ve ilgili sürücülerin bilgisine sunuldu. Bakanlık tarafından Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne gönderilen yazıda, sürücü yaş şartı 69’a çıkarılırken, bu yeni uygulamanın 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ DUYURDU

Medya kaynaklarına göre, Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin yaptığı duyuruda, bu düzenlemenin etkilerinin nerelerde hissedileceği ve hangi kuralların geçerli olacağına dair bilgiler paylaşıldı. Duyuruda, “69’a çıkarılan sürücü yaş şartı 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı” ifadesine yer verildi.