Sadettin Saran Tedesco İle Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

FENERBAHÇE’DE TARTIŞMALAR KIZIŞIYOR

Fenerbahçe’de yaşanan son puan kayıpları ve Avrupa serüveninin sona ermesi sonrası, faturanın teknik direktör Domenico Tedesco’ya çıkarıldığı ifade ediliyor. Süper Lig’de lider Galatasaray ile puan farkının 4’e çıkması üzerine, Başkan Sadettin Saran’ın olaylara müdahale ettiği öne sürülüyor.

SAMANDIRA’DA KRİTİK GÖRÜŞME

UEFA Avrupa Ligi’ne veda edilmesi ve ligde Kasımpaşa ile Antalyaspor karşısında alınan puan kayıplarının ardından, Samandıra’da hareketli anlar yaşandı. İtalyan teknik direktör Tedesco’nun, takımın son dönemlerdeki kötü performansını değerlendirip açıklama yapmak üzere “görüşme odasına” çağrıldığı öğrenildi.