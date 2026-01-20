Akaryakıt Fiyatlarına Çarşamba Günü Yeni Zam Geliyor

PİYASALARDAKİ DALGALANMALAR ETKİLİ OLUYOR

Türkiye’de döviz kurundaki dalgalanma ve art arda gelen ÖTV zamlarının akaryakıt fiyatları üzerinde belirgin bir etkisi sürüyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik, piyasaların dalgalı yapısından kaynaklanıyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YENİ ZAM BEKLENİYOR

Motorin litre fiyatlarının çarşamba gününden itibaren 1 lira 15 kuruş artacağı öngörülüyor. Bu artış, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ÖNCE BENZİNE ZAM, SONRA MOTORİNE

Benzer şekilde, 16 Ocak itibarıyla benzinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş zam görmüştü. Bu zammın ardından, 17 Ocak’ta motorine de 1 lira 61 kuruş ekleme yapıldı. Ayrıca, benzine yapılan zamların ardından bir sürede indirimler gerçekleşti. Son olarak, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki akaryakıt fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

İSTANBUL’DA AKARYAKIT PRİZLARI

Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

– Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

– Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

– LPG litre fiyatı: 29.29 TL

Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

– Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

– Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

– LPG litre fiyatı: 28.69 TL