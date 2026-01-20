Devlet Bahçeli’nin Yüzüğü ve Rozeti Dikkatleri Üzerine Topladı

devlet-bahceli-nin-yuzugu-ve-rozeti-dikkatleri-uzerine-topladi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugünkü grup toplantısında kullandığı yüzük ve rozet, sembolik anlamı ve özgün tasarımıyla gözleri üzerine çekti.

BAHÇELİ’NİN YÜZÜĞÜ VE ROZETİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bahçeli’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirdiği haftalık grup toplantısında takmış olduğu yüzük ve rozet, estetik özellikleri ve taşıdığı manevi anlamlarla dikkati üzerine topladı.

ROZETTEKİ ANLAMLI SEMBOLLER

Haber kaynaklarına göre; dairesel şekilde tasarlanmış olan rozetin ortasında Fettahoğulları aile mühürü yer alıyor. Bu mühür, çevresinde hat sanatıyla yazılmış Besmele, Fetih Suresi, İhlas Suresi ve Fatiha Suresi ile çevrelenmiş durumda. Rozetin ayrıca yakut taşlarıyla süslendiği ve özel mine işçiliği ile zenginleştirildiği gözlemlendi. Tasarım, klasik Türk-İslam sanatının zarif çizgilerini modern estetikle harmanlayan unsurlar barındırıyor.

YÜZÜKTE YER ALAN TUĞRA VE YAKUT DETAYLARI

Bahçeli’nin takmış olduğu yüzük de rozetle benzer tarzda ve formda hazırlanmıştır. Dairesel yapıda olan yüzüğün ortasında yine Fettahoğulları aile mühürü bulunuyor; etrafında hat sanatıyla yazılmış Besmele ve sureler yer almakta. Yüzük, yakut taşları ve özel mine işçiliğiyle dikkat çekici bir şekilde süslenmiş olup, yan kısımlarında Devlet Bahçeli’ye ait tuğraların bulunması da gözden kaçmıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Singo Hakkında Açıklama: Durumu Sağlıklı Değil

Galatasaray, Atletico Madrid ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, kulüp doktoru Yener İnce, Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve oynamasının riskli olduğunu belirtti.
Gündem

Özgür Özel’den Bahçeli’ye Emekli Maaşı Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'ye en düşük emekli maaşı için önerge vermesi çağrısında bulundu ve işbirliğine açık olduklarını belirtti.
Gündem

Burak Yılmaz’a Cezası Açıklandı: 3 Maç Men

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza aldı.
Gündem

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Dönem Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte faturalarla mücadelede yapay zeka destekli KAŞİF uygulamasını başlatarak, günde 4 milyon mükellefi taramaya başladı. Bakan Şimşek, kayıt dışı faaliyetleri anında tespit ettiklerini açıkladı.
Gündem

Okan Buruk İspanya Hazırlıkları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid karşılaşması öncesinde, takıma geri dönen oyuncuları basına duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.