Burak Yılmaz’a Cezası Açıklandı: 3 Maç Men

burak-yilmaz-a-cezasi-aciklandi-3-mac-men

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında gerçekleşen Gaziantep FK-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Kırmızı kart gören Yılmaz’ın, ihraç edilmeden önce ve sonrasında müsabaka görevlilerine hakaretleri ve tehditleri nedeniyle 3 maç men ve 80 bin lira para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

KIRMIZI KART GÖREN OYUNCU SAYISI ARTMAKTA

Aynı maçta kırmızı kart alan Gaziantep FK’lı 26 yaşındaki futbolcu Tayyip Talha Sanuç’a ise 2 maç men cezası uygulandığı belirtildi. Türkiye Kupası müsabakalarında meydana gelen çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ile İstanbulsporlu futbolcu Fahri Kerem Ay’a da birer maç men cezası verildiği kaydedildi.

CEZA YAĞMURU DEVAM EDİYOR

Fethiyespor’a ise 258 bin lira tutarında para cezası kesildiği aktarıldı. Tüm bu gelişmeler, disiplin kurallarına uymayan davranışların cezasının ağır olabileceğini gösteriyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Orzax Bilimle Geleceği İnşa Ediyor: Deney’imli Çocuklar

Orzax, KidZania İstanbul ile iş birliği yaparak 2025 yılı boyunca binlerce çocuğa bilimle buluşma fırsatı sundu. 15 binden fazla çocuk, interaktif öğrenme deneyimi yaşadı.
Gündem

Singo Hakkında Açıklama: Durumu Sağlıklı Değil

Galatasaray, Atletico Madrid ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, kulüp doktoru Yener İnce, Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve oynamasının riskli olduğunu belirtti.
Gündem

Özgür Özel’den Bahçeli’ye Emekli Maaşı Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'ye en düşük emekli maaşı için önerge vermesi çağrısında bulundu ve işbirliğine açık olduklarını belirtti.
Gündem

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Yeni Dönem Başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte faturalarla mücadelede yapay zeka destekli KAŞİF uygulamasını başlatarak, günde 4 milyon mükellefi taramaya başladı. Bakan Şimşek, kayıt dışı faaliyetleri anında tespit ettiklerini açıkladı.
Gündem

Devlet Bahçeli’nin Yüzüğü ve Rozeti Dikkatleri Üzerine Topladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında giydiği yüzük ve rozetiyle dikkatleri üzerine çekti. Yüzük ve rozetin sembolleri, Fettahoğulları aile mührü ve dualar içeriyordu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.