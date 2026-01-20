Burak Yılmaz’a Cezası Açıklandı: 3 Maç Men

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ikinci haftasında gerçekleşen Gaziantep FK-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Kırmızı kart gören Yılmaz’ın, ihraç edilmeden önce ve sonrasında müsabaka görevlilerine hakaretleri ve tehditleri nedeniyle 3 maç men ve 80 bin lira para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

KIRMIZI KART GÖREN OYUNCU SAYISI ARTMAKTA

Aynı maçta kırmızı kart alan Gaziantep FK’lı 26 yaşındaki futbolcu Tayyip Talha Sanuç’a ise 2 maç men cezası uygulandığı belirtildi. Türkiye Kupası müsabakalarında meydana gelen çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ile İstanbulsporlu futbolcu Fahri Kerem Ay’a da birer maç men cezası verildiği kaydedildi.

CEZA YAĞMURU DEVAM EDİYOR

Fethiyespor’a ise 258 bin lira tutarında para cezası kesildiği aktarıldı. Tüm bu gelişmeler, disiplin kurallarına uymayan davranışların cezasının ağır olabileceğini gösteriyor.