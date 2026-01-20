Singo Hakkında Açıklama: Durumu Sağlıklı Değil

İnce’den Sakatlık Açıklamaları

İnce, sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı Atletico Madrid maçı öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde son antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenman öncesi Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay’ın sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Arda Ünyay’ın ciddi bir sakatlığı bulunmadığını ifade eden İnce, “Arda’nın arka adalesinde hafif bir sakatlığı var. Kısa zamanda dönecek. Onunla ilgili büyük bir sıkıntımız yok.” şeklinde konuştu.

Gabriel Sara’nın Durumu

Sara’nın durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Yener İnce, “Sara’nın durumu biraz enteresan. Antrenmanda bir pozisyon sonrasında dış yan bağında bir yırtık oluştu. Uzun süreli bir sakatlık ama elimizde bağ sakatlıklarıyla ilgili bazı imkanlar var. Mauro Icardi’nin sakat sakat oynadığı dönemi hatırlayın. Buralarda teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bugünkü antrenmanda Sara’yı deneyeceğiz, reaksiyonuna ve ağrıyı tolere edip edemediğine bakacağız. Riski çok düşük miktarda olacak. Eğer ağrıyı tolere edebilecekse oynatacağız. Beklemeyeceğiz. Hem iyileştireceğiz hem de oyuncudan faydalanacağız.” dedi.

Singo Hakkındaki Spekülasyonlar

Wilfried Singo hakkında çıkan söylentileri değerlendiren İnce, “Singo’nun sağlığı çok iyi. Kronik sakat olduğu ve buna rağmen alındığı söyleniyor. Hiç alakası yok. MR’ları ortada. Bu büyük bir yalan. Erken döndüğü için sakatlandığı söyleniyor. İlk sakatlığı kasla ilgiliydi. Aynı sakatlıkları Lemina ve Osimhen de yaşadı. Benzer sürelerde döndüler. Singo’nun ikinci sakatlığının ilkiyle hiçbir ilgisi yok. Bu sakatlık, arka adaleyi yerinde tutan tendonda.” ifadelerine yer verdi.

Sakatlık Riskleri Üzerine

Sakatlık riskleri hakkında da konuşan İnce, “Oynatabilirsiniz ama işin içine tendon girince risk daha da büyüyor. Okan hoca ile konuştuk. En ufak bir umut varsa bugüne kadar hep kullandık. ‘Oynayamaz’ denilen birçok futbolcumuz oynadı. Tıbben imkanı varsa futbolcuyu oynatırız. Singo, bugün antrenmana da çıkacak. Sağlığında bir sıkıntı yok. 90 dakikalık bir maçta büyük bir sprintte riski çok fazla. Yerinde de Davinson Sanchez gibi bir oyuncu oynuyor. Neden bir risk alalım? Bir risk almak zorunda olsak düşünüp alabilirdik. Ancak bu sakatlık, risk almamamız gereken bir sakatlık.” şeklinde bilgi verdi.

Son Durum ve Gelecek

Singo’nun maç içinde büyük hızlara eriştiğini belirten İnce, “Bu oyuncu maç içinde 37-38 kilometre hıza çıkıyor. 100 metreci kadar yüksek hızı var. Bu hızdayken bir şey yaşamaması lazım. Bunu temin etmeliyiz. Oyuncu yavaş yavaş dönüyor. Önümüzdeki 10 gün içinde çok daha iyi olacaktır. O günkü maç takvimine göre içimiz daha rahat olabilir.” diyerek açıklamalarını tamamladı.