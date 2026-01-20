Özgür Özel’den Bahçeli’ye Emekli Maaşı Çağrısı

En düşük emekli maaşları gündemdeki tartışmaların odağında yer alıyor. Bu durumun siyasi yansımaları da dikkat çekiyor. MHP lideri Bahçeli’nin son açıklamalarına yanıt olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşları hakkında önemli bir çağrıda bulundu.

BAHÇELİ’YE YANIT VERİLDİ

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı ortağıyız, iktidar ortağı değil” ifadelerine yanıt vererek, en düşük emekli maaşlarıyla ilgili önerge verme çağrısında bulundu. Özel, “Efendim, en düşük emekli maaşı konusunda Cumhur İttifakı’nın içine nifak sokuyormuşum. Ne yapacakmış? Cumhuriyet Halk Partisi’nin iyileştirme önergesine oy vermeyecekmiş. Eyvallah. Hiçbir itirazım yok” dedi. Ayrıca, “Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey” ifadelerini kullandı. Özel’in bu sözleri salondakiler tarafından büyük bir alkışla karşılandı.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisi tarafından düzenlenen grup toplantısında emekli aylıklarına ilişkin önceki açıklamalarını hatırlatarak, “Şu hususu ‘ama, fakat’ demeden tekrar ediyorum: sözlerimin sonuna kadar arkasındayım” diye belirtti. Ayrıca, “Cumhur İttifakı ortağı olarak da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin iyi niyetle Türkiye’nin kalkınmasına, milletimizin huzur ve refahı için aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir” sözlerine yer verdi. Bahçeli, CHP’nin iç çekişmelerinin ve yolsuzluk iddialarının konuyla alakalı olmadığını belirtti.

ÖNERGELERE DESTEK VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Bahçeli, Özgür Özel’in kendisini emekliler üzerinden istismar etmeye çalıştığını ifade etti. Bahçeli, “Hatay’da yaptığı konuşmayla Cumhur İttifakı içine fitne sokmak istemiştir. Biz, Türkiye’nin meselelerini çözmeye yönelik çalışmalarınızı bekliyoruz” dedi ve CHP’nin önerilerine destek vermeyeceklerini, işgüzar taktiklerin cazibesine kapılmayacaklarını açıkladı. Bahçeli, aynı zamanda emeklilerin durumunun iyileşeceğinin ve Türkiye’nin gelecekte daha güçlü olacağının altını çizdi.