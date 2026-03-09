Akaryakıt Fiyatlarına Ton Başına 100 Dolar Zam

İran-İsrail ve ABD Arasındaki Gerginlik Petrol Fiyatlarını Etkiliyor

Petrol üreten ülkelerin fiyatlandırma politikalarında İran-İsrail ve ABD arasındaki gerginliğin etkileri hissediliyor. Çin’de, ana ekonomik planlama kurumu olarak görev yapan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), küresel petrol piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarını gerekçe göstererek akaryakıt fiyatlarına ton başına yaklaşık 100 dolarlık bir artış uygulandığını açıkladı. Kurumun yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki artan gerilim ve enerji maliyetlerindeki yükselişin, son günlerdeki fiyat dalgalanmalarını beraberinde getirdiği vurgulandı.

Benzin ve motorin fiyatlarında zam kararı alındı

Bu gelişmeler ışığında, ton başına benzinin 695 yuan (yaklaşık 100,8 dolar) ve motorinin 670 yuan (97 dolar) zamlandığı belirtildi. Yeni fiyatların, belirtilen tarihten itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Piyasa düzenlemesine yönelik çağrı yapıldı

Çin’in en büyük petrol üreticileri olan CNPC, SINOPEC ve CNOOC ile diğer petrol işleme şirketlerine, akaryakıt üretimi ve dağıtımını düzenleyerek piyasada istikrarlı bir tedarik sağlamak ve devletin fiyat politikasını etkin bir şekilde uygulamak üzere çağrıda bulunuldu.

Petrol fiyatı ayarlama sıklığı

Çin’de halihazırda uygulanan petrol fiyatı sistemi gereği, düzenleyici kurum NDRC, iç piyasadaki perakende petrol fiyatını uluslararası piyasalara göre her 10 iş gününde bir güncellemektedir.

Fiyata müdahale şartları

Öte yandan, iç piyasadaki petrol varil fiyatının 130 doların üzerine çıkması veya 40 doların altına düşmesi durumunda fiyatlarda müdahalelerde bulunulmaktadır.