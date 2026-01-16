Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Uygulandı

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı, 66,82 dolara kadar yükselerek son 3,5 ayın zirvesini görmüştü. Ancak, dün yüzde 2,29 değer kaybederek 63,88 dolara geriledi. 16 Ocak sabahında ise Brent petroldeki zayıf görünüm devam ediyor.

İRAN’DA PROTESTOLAR ETKİLİ

Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmanın en önemli nedeni, jeopolitik gerilimler olarak öne çıkıyor. Özellikle İran’da yaşanan protestolar ve ABD’nin müdahale haberleri, fiyatları doğrudan etkiliyor. Günlük 3 milyon varil üretim kapasitesine sahip olan İran’daki bu gelişmelerin, arz kaygılarını artırması bekleniyor.

İNDİRİM BEKLENTİSİ ŞAŞIRTTI

Brent petrol fiyatındaki gerileme üzerine, “Akaryakıta indirim gelecek mi?” sorusu gündeme geldi. Ancak akaryakıtta indirim öncesinde araç sahipleri, dünden beri bekledikleri zamla karşılaştılar.

BU GECE ZAM UYGULANDI

Gece yarısı itibarıyla benzine 1 TL 61 kuruşluk bir zam yapıldı. Motorin için ise yarın yeni bir zam bekleniyor. Cumartesi gece yarısı motorine 1,60 TL zam yapılması planlanıyor. Otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim öngörülmüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDİR?

16 Ocak 2026 itibarıyla motorin, benzin ve otogaz fiyatları merak konusu. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki akaryakıt fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 54.81 TL
LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 54.75 TL
Motorin: 54.62 TL
LPG: 28.69 TL

İzmir:
Benzin: 56.11 TL
Motorin: 56.14 TL
LPG: 29.09 TL

Ankara:
Benzin: 55.73 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.17 TL

