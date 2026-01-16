Galatasaray Hakan Çalhanoğlu İçin Olumsuz Cevap Aldı

galatasaray-hakan-calhanoglu-icin-olumsuz-cevap-aldi

Galatasaray’ın Dev Transfer Dönemindeki Gelişmeler

2 Ocak’ta başlayan transfer dönemi kapsamında Galatasaray henüz herhangi bir resmi hamlede bulunmadı, ancak kulüp temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı camiada en çok heyecan uyandıran isimlerden biri Hakan Çalhanoğlu olurken, bu transfere dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi Çalhanoğlu için ilk teması gerçekleştirdi, fakat İtalyan ekibinden olumsuz bir yanıt aldı.

GÖRÜŞMELER SONUCA VARAMADI

Galatasaray, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için Inter ile yaptığı görüşmelerde 15 milyon euroluk bir bonservis teklifi sundu. Ancak İtalyan kulübü bu rakamı düşük bularak teklifi geri çevirdi. Edinilen bilgilere göre Inter yönetimi, Çalhanoğlu için belirlediği bonservis beklentisinde ısrarcı.

İSTENEN RAKAM 20-25 MİLYON EURO

Inter tarafının milli futbolcu için 20-25 milyon euroluk teklifler haricindeki her teklifi dikkate almayı düşünmediği ifade ediliyor. Bu durum Galatasaray’a açık bir şekilde iletildi. Bu gelişmelerle birlikte Hakan Çalhanoğlu’nun transferinin şu aşamada rafa kalktığı yönünde yorumlar yapılıyor.

FORMDA BİR SEZON GEÇİRİYOR

Bu sezon Inter forması altında 22 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 4 asistlik performansıyla takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi. Deneyimli futbolcunun gösterdiği istikrarlı performans, kulübünün yüksek bonservis beklentisinin en önemli nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

