Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu Sürüyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmaları sürmekte. Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturmanın ikinci aşamasında gözaltına alınan 25 kişiden 20’sinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sonuçlara göre, 15 kişinin testleri pozitif çıktı. Uyuşturucu testinde pozitif çıkan isimler arasında İpek Mintaş, Serap Şaylan, Rabia Yaman, Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler, Ayhan Yücesoy ve Zohaer Majhadi yer almakta. Diğer 5 kişinin, Kadir Haluk Şentürk, Ali Baran Süzer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan ve Nilay Didem Kılavuz’un test sonuçları ise negatif olarak belirlenmiş durumda. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmiştir.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER

Önceki operasyonlarda, Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş, sosyal medya fenomenleri Taner Çağlı ve Mustafa Karataş da gözaltına alınmıştı. İş insanı Baran Süzer ve Miss Türkiye 2016 birincisi Buse İskenderoğlu ile sosyal medya ünlüsü Şebnem İnan’ın da aralarında bulunduğu bu isimlere, uyuşturucu kullanımı veya uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlamaları yöneltilmişti. Soruşturma kapsamında 17 şüphelinin tutuklandığı bilgisi aktarılmaktadır.