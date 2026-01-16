Machado Trump’a Nobel Barış Ödülü’nü Sundu

VENEZUELALI MUHALİF LİDERİN BEYAZ SARAY GÖRÜŞMESİ

Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına kısa bir bilgilendirme yaptı. Burada, ABD Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a sunduğunu ifade etti, ancak Trump’ın bu ödülü kabul edip etmediği hakkında bir yorumda bulunmadı.

TRUMP, GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

Trump, Machado ile yaptığı görüşmeye dair sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve muhalif liderle çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Machado’nun kendisine Nobel Barış Ödülü’nü takdim ettiğini belirten Trump, bunu “karşılıklı saygıya dayalı çok güzel bir jest” olarak değerlendirdi.

MACHADO’NUN SAYGINLIĞI ÜZERİNE YORUM

ABD Başkanı Trump, daha önceki ifadelerinde “Machado’nun Venezuela’da iktidar sahibi olabilecek halk arasında saygınlık ve güçten yoksun” olduğunu dile getirmişti. Bu nedenle mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile iş birliği yapacaklarını eklemişti. Amerikan basını ise Trump’ın, Machado’nun ödülü kabul etmemesine ve ödülün Trump’ın hakkı olduğu yönünde bir söyleme bulunmamasına tepki gösterdiğini öne sürdü. Machado, Nikolas Maduro’nun kaçırılmasının ardından ödülü Trump ile paylaşmak istediğini ifade etmişti.