İran’dan ABD’ye Uyarı: Saldırıya Karşılık Vereceğiz

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gulamhüseyin Darzi, ABD’nin talebiyle İran’daki durumun ele alınması amacıyla acil olarak bir araya gelen BM Güvenlik Konseyi’nde dikkat çekici ifadelere yer verdi. Darzi, ABD’nin BM’yi “asılsız suçlamalar ve açıklamalar için bir tiyatro ve gösteri alanına dönüştürmekle” eleştirdi. “Bu toplantıyı talep eden ABD temsilcisinin, ülkesinin İran’daki huzursuzluğu şiddete yönlendirmedeki doğrudan rolünü gizlemek için yalanlara başvurması son derece üzücüdür.” açıklamasında bulundu. Darzi, İran’da 28 Aralık 2025’te meşru ekonomik taleplerle başlayan barışçıl protestoların, bilinçli bir şekilde organize silahlı gruplar tarafından ele geçirilip şiddet olaylarına dönüştürüldüğünü ifade etti.

İSRAİL’İN TEHDİDİ

Darzi, İsrail’in ABD’yi İran ile yeniden bir savaşa sürükleme çabasını dile getirirken, ABD’nin insani bir söylemle İran’da siyasi istikrarsızlık yaratma ve askeri müdahale için zemin hazırlamayı amaçladığını ön sürdü. Darzi, ABD’nin İran ile ilgili insani söylemleri için, “Bunlar, ABD’nin uzun ve iyi belgelenmiş yasa dışı askeri müdahaleleri, rejim değiştirme operasyonları ve uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın sistematik ihlalleri ile ilgili sicili göz önüne alındığında özellikle alaycıdır.” şeklinde bilgi verdi.

İRAN’DAN TAVIR

Darzi, İran’a yönelik güç kullanma tehdidinin uluslararası hukuk ve BM Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu vurguladı. İran’ın çatışma arayışında olmadığını, fakat herhangi bir saldırganlık eylemine karşılık vereceğini belirtti.

PROTESTOLAR VE GÖSTERİLER

İran’da 28 Aralık 2025 tarihinde yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve artan ekonomik zorluklar sebebiyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösterilerin ülke geneline yayıldığı aktarıldı. Özellikle başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen olaylar sonrası, ülke yönetiminin internet erişimini kısıtladığı kaydedildi. İranlı yetkililerin olaylarda hayatını kaybeden ya da yaralananların sayısına dair herhangi bir açıklama yapmadığı belirtilirken, ABD merkezli bir insan hakları ajansı, gösterilerde 2 bin 615 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

