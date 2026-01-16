Otopark Ücretleri Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YENİ OTOPARK YÖNETMELİĞİNİ YAYIMLADI

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Otopark Yönetmeliği’nin 5’inci maddesine göre, ağız diş sağlığı merkezleri, hastaneler ve üniversitelerde otopark ihtiyacının karşılanması gerektiği vurgulanıyor. Alanın yetersiz veya mevcut olmaması durumunda da ek alanla bu ihtiyacın ücretsiz olarak karşılanması gerektiği belirtiliyor. Ancak son günlerde özel hastanelerin otopark ücreti almaya başlaması, vatandaşların tepkisini topladı.

ÖZEL HASTANE OTOPARK ÜCRETLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

Özel hastanelerin otopark ücretleri 400 TL’den başlaması, birçok kişi tarafından büyük bir tepki ile karşı karşıya kalıyor. Otopark ücreti dışında vale hizmeti sunmaya başlayan özel hastaneler, bu taleplerin karşılayamadığını ve ek alan kiralamak zorunda kaldıklarını ifade ettiklerini belirtiyorlar. Otopark hizmetini kullanan vatandaşların yaşadığı sıkıntılar ise şikayet platformlarına taşınıyor; bir vatandaş, “Hastanenin otoparkını kullandığım için henüz 1 saat dolmamış olmasına rağmen 300 TL gibi fahiş bir ücret alındı. Fiş istemediğiniz sürece kesinlikle vermiyorlar.” diyerek yaşadığı sorunları dile getiriyor.

ACİLDEN GİRİŞ YAPAN HASTALAR DA ŞİKAYETTE BULUNUYOR

Acil giriş yapan bir başka vatandaş, “29.11.2025 tarihinde İstanbul Maltepe’de bulunan … hastanesi önündeki otoparkta vale hizmeti için benden 350 TL ücret alındı. Bu durum etik değil.” şeklinde bir ifade kullanarak yaptığı ödemeyi sorguluyor. Öte yandan, hastanede yatan hasta yakınlarının da otopark ücreti ödemek zorunda kalmaları tepki topluyor. Bir hasta yakını, “16 Eylül’de … Üniversitesi Hastanesi’nde kızımın ameliyatı için yatış yaptık ve saatlik ücretin 200TL olduğu söylendi.” diyerek durumu eleştiriyor.

ÜCRETSİZ OTOPARK ALANLARI VAR

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, özel hastanelerin ücretsiz otopark alanlarının bulunduğunu belirtirken, “Talep çok fazla, mevcut alan talebin 10’da birini dahi karşılamıyor.” ifadelerini kullanarak sorunun büyüklüğüne dikkat çekti. Bahat, bu saatlerde yoğunluk oluştuğunu ve bu nedenle ek alan kiralamak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

TÜKETİCİLERİN HAKLARI GÜVENCE ALTINDA

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, özel hastanelerin belirli bir sayıda araç için otopark bulundurmak zorunda olduğu yönündeki yasal düzenlemeyi hatırlatıyor. Ağaoğlu, “Hastanelerin otopark hizmetleri üçüncü şahıslara verilerek işletiliyor. Bu durum suç.” diyerek vatandaşları, ödedikleri ücretlerle birlikte sağlık hizmetlerinden faydalandıklarını gösteren belgelerle Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmaya davet ediyor.

YENİ YÖNETMELİKLE BİRİM ALANI ARTIRILDI

Özel hastanelerin artan otopark şikayetleri üzerine yönetmelikte değişiklik yapıldı. 27 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, hastaneler için öngörülen otopark birim alanı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı.