Akaryakıt Fiyatlarında Beklenen İndirim Gerçekleşti

Petrol fiyatları dünya genelindeki gelişmelerle birlikte dalgalanmaya devam ediyor. Motorin, benzin ve otogaz fiyatları sık sık değişiklik gösteriyor. Dün benzine 1,61 kuruş zam yapılmasının ardından, bu sabah tabelada bir indirim gözlemleniyor. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen akaryakıt fiyatlarındaki güncel durum dikkatle izleniyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ

İran’daki protestolar ve ABD’nin müdahale yönündeki açıklamaları, petrol fiyatları üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Dün gece gelen zammın ardından, bu gece yarısı itibarıyla benzine indirim uygulanmışken, motorin için beklenen zam ise gerçekleşmedi.

BENZİN 95 KURUŞ UCUZLADI

Buna göre, benzinde 95 kuruşluk bir indirim uygulanmış durumda. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İşte 17 Ocak 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarına dair son gelişmeler;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

İZMİR

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL

ANKARA

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.17 TL

