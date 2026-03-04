İstanbul’da İstismar Davası Olan Anne ve Kız Ölü Bulundu

İstanbul’da bir annenin ve kızının cansız bedenleri denizden çıkarıldı. Olay, Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme bölgesinde meydana geldi. Balık tutan vatandaşlar, denizde yüzüstü yatan bir kadını fark ederek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede, anne Fatma Nur Çelik’in denizden çıkarılmasının ardından kısa süre içinde 8 yaşındaki kızının da cansız bedeni bulundu.

KADININ İSTİSMAR DAVASI VARDI

30 yaşındaki Fatma Nur Çelik’in, daha önce istismara uğradığı ve bu süreçte şikayeti üzerine açılan davanın karar duruşmasının mayıs ayında gerçekleştirileceği öğrenildi. Çelik, daha önce çeşitli röportajlarında kendisinin öldürülüp intihar izlenimi verilebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Kendisi, bir vakıf yöneticisi tarafından istismar edildiğini iddia ederek bir müddettir hukuk mücadelesi yürütüyordu. Çelik’in avukatı Buse Naz Güneş, ölüm olayının intihar olmadığını ifade ederken hukuki sürecin devam edeceğini açıkladı.

AİLE BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınladığı açıklamada, hayatını kaybeden kızın sağlık durumu dolayısıyla koruma kararı alındığı ve 2 Mart’ta adreslerinde bulunamadıkları için konunun adli makamlara bildirildiği kaydedildi. Bakanlık, “Bazı medya organları ve sivil toplum kuruluşlarının süreci çarpıtarak, Bakanlığımızın anne ve çocuğu korumaya yönelik girişimlerini ‘anne ile çocuğu ayırma çabası’ şeklinde yansıtması sorumsuz ve gerçek dışıdır” ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamada, çocuğun istismar iddiaları üzerine İstanbul Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi’nin kararıyla Sağlık ve Danışmanlık Tedbiri uygulandığı belirtilirken, sağlık kontrollerinin düzenli yapılmadığı bilgisi üzerine tedavi sürecinin aksamasını önlemek adına gerekli çalışmaların yapıldığı fakat annenin bu süreçte olumsuz bir tutum sergilediği aktarıldı. Çocuğun 13 Şubat’ta özel bir vakıf hastanesinde tedavi altına alındığı, sağlık kurulu raporunda yatılı psikiyatrik tedavi önerildiği belirtilirken, annenin tedavi önerilerini kabul etmediği uzmanlar tarafından ifade edildi.

Açıklama, “2 Mart tarihinde acil koruma kararı alınmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Aynı gün adrese gidilmiş, ancak kimseye ulaşılamamıştır. Akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine anne ve çocuğun hayatını kaybettiğine dair bilgi edinilmiştir. Yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Süreç adli makamlarca soruşturulmaktadır. Ayrıca bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin, Bakanlığımızın anne ve çocuğu korumaya yönelik çabalarını çarpıtarak sunmasını kabul edemiyoruz” denildi.