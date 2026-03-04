İletişim Başkanlığı Dezenformasyon İddialarını Yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada hızla yayılan bir iddiayı resmi olarak yalanladı. Bazı hesaplar tarafından yayımlanan, İngilizce ve Türkçe olarak dolaşıma sokulan haberde, “Türkiye resmi kaynakları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran’a saldırması halinde BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağını” ifade etmişti. DMM’nin açıklamasında, bu iddianın tamamen asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon olduğu vurgulandı.

BAE’NİN TÜRKİYE İÇİN MEŞRU HEDEF OLACAĞI İDDİALARI DOĞRU DEĞİLDİR

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı’ söylemleri doğru değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumları, bu yönde bir açıklama veya değerlendirme yapmamıştır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin artırılmasına değil; diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik bir tutum sergiliyor. Kamuoyunun yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması büyük önem taşıyor.”

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR YALANLANMIŞTI

İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırıları sonrasında Körfez ülkeleri karşılık verme haklarını Birleşmiş Milletler’e bildirmiş, İran ise misilleme tehditlerinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı, yaptığı açıklamalarda saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak diplomasi çağrısında bulunuyor. İletişim Başkanlığı, daha önce “Türkiye’nin İran saldırılarına destek verdiği” veya benzeri iddiaların da dezenformasyon olduğunu belirtmişti.

RESMİ KAYNAKLAR DIŞINDAKİ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN

Yetkililer, vatandaşları resmi kaynaklar dışındaki iddialara itibar etmemeye teşvik ediyor. Ayrıca, bölgesel gerilimlerin arttığı bu dönemde yanlış bilgilerin hızla yayılabileceğine dikkat çekiliyor.