İran Krizi Petrol Fiyatlarını Yükseltiyor

WTI HAM PETROL FİYATLANMASI YÜKSELİYOR

WTI ham petrol vadeli işlemleri, İran’daki kriz nedeniyle bölgedeki arzın aksamasının etkisiyle dördüncü seansı da artışla kapatarak varil fiyatını yaklaşık 75 dolara çıkardı. Türkiye’nin tercih ettiği Brent petrol ise yüzde 2’ye yakın bir artışla 81,76 dolar seviyesine ulaştı.

ÇATIŞMALAR ENERJİ ALTYAPISINI VURUYOR

Beşinci gününe giren çatışmalar, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonucunda bölgesel enerji altyapısında hasar yaratacak misilleme saldırılarına yol açtı. Ham petrol üretiminde önemli bir konumda olan Irak, depolama limitleri ve ihracat kısıtlamaları sebebiyle üretimini yaklaşık 1,5 milyon varil/gün oranında, yani toplam üretiminin yarısı kadar azalttı. Eğer ihracat tekrar başlamazsa, bölgedeki üretiminde yaklaşık 3 milyon varil/gün seviyesinde durma riski bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

İran, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçiş yaptığı Hürmüz Boğazı’ndaki tankerleri hedef alarak bu geçişleri dördüncü gün de durdurdu. Ancak, ABD Başkanı’nın enerji ve ticaret akışını sürdürebilmek adına gemilerin sigortalanacağını ve gerekirse deniz kuvvetlerinin koruma sağlayacağını açıklaması, fiyatlardaki artışı sınırlı tutuyor.

PETROL STOKLARI ARTIYOR

Bu süreçte, API verilerine göre ABD ham petrol stokları geçen hafta 5,6 milyon varil artış göstererek, 2,19 milyon varillik beklentileri aşmış durumda.