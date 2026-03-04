Diyarbakır Merkezli Operasyonla 26 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır merkezli 14 ilde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene hizmeti sunan firmaları taklit ederek kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran bir suç örgütünü izlemeye aldı.

BORÇ ÖDEME VAADİYLE KANDIRDILAR

Şüphelilerin, oluşturmuş oldukları sahte web siteleri ve sabit hatlar üzerinden ulaştıkları mağdurlara, borç ödeme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem hacminin 810 milyon TL olduğu, tespit edilebilen maddi zararın ise 1 milyon 145 bin 159 TL olduğu kaydedildi.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Van, İzmir, Antalya, Ordu, Konya, Sakarya, Yalova, Erzurum, Hatay, Ankara ve Adana’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonda, şüphelilere ait 2 gayrimenkul ve 3 otomobile ek olarak, banka hesaplarında bulunan toplamda 8 milyon 430 bin lira değerinde mal varlığına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.