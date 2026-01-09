Akaryakıt Fiyatlarında Motorin İçin 93 Kuruş İndirim

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim nihayet gerçekleşti. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, arz artışı beklentileri ve talepteki zayıflama sinyalleri, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

MOTORİN FİYATINA 93 KURUŞLUK İNDİRİM

Yapılan düzenlemeye göre motorin litre fiyatına 93 kuruşluk bir indirim uygulanacak. Söz konusu indirim, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. İndirim sonrası motorin litre fiyatlarının İstanbul’da 53,45 TL, Ankara’da 54,65 TL ve İzmir’de ise 53,40 TL seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

İLLERDEKİ AKARYAKIT FİYAT BULGULARI

İstanbul’da akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026) şu şekildedir: Benzin fiyatı Avrupa Yakası’nda 53,17 TL, Anadolu Yakası’nda ise 52,97 TL olarak belirlenirken; motorin fiyatı Avrupa Yakası’nda 54,58 TL, Anadolu Yakası’nda 54,38 TL olarak kaydedildi. LPG ise Avrupa Yakası’nda 29,03 TL, Anadolu Yakası’nda 28,40 TL’den işlem görecek.

Ankara’da ise 9 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin 54,00 TL, motorin 55,58 TL, LPG ise 28,92 TL seviyesinde belirlendi. İzmir’deki akaryakıt fiyatları ise benzin 54,33 TL, motorin 55,91 TL ve LPG 28,85 TL olarak kayıtlara geçti.