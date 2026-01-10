Akaryakıt Fiyatlarında Motorin İçin İndirim Yapıldı

Araç sahiplerinin dikkatle izlediği akaryakıt fiyatlarında önemli bir değişiklik meydana geldi. Küresel petrol piyasalarında gözlemlenen düşüş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar neticesinde motorin fiyatlarında indirim yapıldı. Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatı 93 kuruş azaldı.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ETKİSİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin, dünya çapında en büyük petrol rezervine sahip olan Venezuela’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyon ve bu ülkeden petrol alacağına dair açıklaması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Bu gelişme, Brent petrolün varil fiyatını 63,34 dolara kadar düşürdü. Petrol fiyatlarındaki bu azalma, iç pazarda akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

MOTORİNDE İNDİRİM UYGULANDI

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorin grubunda bir indirim gerçekleşti. Bugünden itibaren geçerli olan düzenleme ile motorinin litre fiyatı 93 kuruş düşürüldü. Benzer şekilde benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik yapılmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellendi:

Benzin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: 53,17 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 53,01 TL

Ankara: 54,04 TL

İzmir: 54,37 TL

Motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: 53,68 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 53,52 TL

Ankara: 54,78 TL

İzmir: 55,05 TL

LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,17 TL

İzmir: 29,09 TL